El Govern presenta el nou Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic al Consell Balear del Clima

El conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i el director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, han presentat l'esborrany del nou Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes Balears al Consell Balear del Clima, òrgan col·legiat de caràcter consultiu adscrit a la Conselleria.

El document exposat ha estat redactat en el marc de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, i constitueix el programa integrat i transversal d'ordenació, planificació d'objectius i polítiques que permetran complir els objectius previstos a la normativa balear, d'acord amb el context europeu.

El director general ha informat que el Pla ja s'ha presentat a la Comissió Interdepartamental i al Consell d'Experts i que, a partir d'ara, el Consell Balear del Clima també podrà fer propostes al projecte.

«Hem convocat el Consell Balear del Clima, l'última sessió del qual va ser el febrer del 2023, perquè aquest òrgan haurà d’assessorar sobre el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic i emetre’n un informe. A la sessió d'avui hem presentat la metodologia utilitzada, els temps que fem servir per a la seva tramitació i quins són els objectius que es persegueixen, perquè tenguin tota la informació i obri la porta perquè puguin realitzar les propostes i modificacions que considerin. Es tracta d’un pas més que ens permetrà avançar amb les consultes prèvies i treure el decret a informació pública», ha explicat Diego Viu.

El nou Pla de Transició Energètica de les Illes Balears es presenta «més ambiciós que l’anterior quant als objectius de reducció d’emissions i penetració d’energies renovables». Així, al nou document l'objectiu de penetració de renovables el 2030 passa del 35 % al 38 %, amb una possibilitat de disminuir els gasos amb efecte d'hivernacle en un 55 % en lloc del 40 %. Els objectius es plantegen de forma quinquennal, fins al 2050, quan es preveu assolir el 100 % d’energies netes i un 100 % menys d'emissions, en lloc del 90 %.

El projecte es proposa l'estabilització i el decreixement de la demanda energètica i la resiliència als impactes del canvi climàtic, alhora que introdueix nous enfocaments a les línies estratègiques, com ara el criteri d'economia circular i el de coneixement, tecnologia i innovació.

Es tracta d’un pla que preveu una vigència de 10 anys, la revisió anual d'indicadors de seguiment, així com programes triennals aprovats per la Comissió Interdepartamental. El pressupost previst per assolir els objectius estimats és de 1.037 milions d'euros per al període 2025-2035.

El Consell Balear del Clima té com a finalitats primordials assessorar les administracions públiques sobre les polítiques climàtiques i de transició energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com afavorir la participació dels sectors socials i econòmics de les Illes Balears en aquests àmbits.

Entre les funcions d'aquest òrgan es troben emetre un informe preceptiu sobre els projectes de pla de transició energètica i canvi climàtic i de pla director sectorial energètic de les Illes Balears, així com sobre les seves modificacions; i també emetre un informe sobre els avantprojectes de disposicions legals o reglamentàries de la Comunitat Autònoma, en les matèries objecte de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, quan ho sol·liciti el conseller competent en aquesta matèria.

A més, té la funció d'elaborar propostes sobre planificació climàtica i sobre els marcs estratègics d'adaptació al canvi climàtic, i emetre un informe sobre els instruments de planificació territorial i urbanística i sobre els plans d'acció d'energia sostenible i clima, quan ho sol·licitin administracions territorials de les Illes Balears.

Així mateix, el Consell Balear del Clima té entre les seves comeses avaluar el desenvolupament i la implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic i, si escau, proposar canvis en la normativa a vigent en aquesta matèria, a més de promoure l'intercanvi d'informació sobre el canvi climàtic entre els diferents sectors socials i econòmics.

Precisament, davant algunes informacions, el director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, ha explicat que el Govern defensa els límits al turisme i la necessitat de valorar-ne l’impacte en les polítiques energètiques, però els límits els fixa la normativa turística i les places turístiques.

Aquest òrgan col·legiat és presidit pel conseller d'Empresa, Ocupació i Energia i l'integren representants de l’administració pública i diversos grups parlamentaris, així com entitats i sindicats de les Illes Balears.