Armengol aposta per «defensar la democràcia» davant les «elits tecnològiques» que volen fer caixa amb els governs

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha participat en un diàleg sobre ‘democràcia i política útil’ per obrir el 15è Congrés del PSOE Canàries, juntament amb el president de la Generalitat de Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el secretari general dels ‘socialistes’ canaris i ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.

Precisament, Armengol ha apostat per «defensar la democràcia», perquè el plantejament a escala global de les elits tecnològiques i grans empresaris és «fer caixa amb els governs democràtics», la qual cosa, per a la secretària general, «és dramàtica, perquè a través de la mentida, la notícia falsa i l’engany, desincentiven a la ciutadania a creure en els serveis públics i en l’estat del benestar per fer possible la llei del mercat i que guanyi el més fort».

Davant aquesta realitat, Armengol ha encoratjat a la militància ‘socialista’ a «ser forts, fer bons congressos, pensar en solucions i plantar cara a la dreta i l’extrema dreta, que volen fer de la mentida i la inoculació de l’odi la forma de relacionar-nos, mentre que nosaltres apostam pel diàleg i el consens».

Continuant amb la reflexió de la situació política actual, la també presidenta del Congrés espanyol dels diputats ha criticat que «ens volen fer creure que la socialdemocràcia està passada de moda, que no dona resultat i que no tenim futur», a la qual cosa ha respost que «jo els dic que la sanitat, les pensions, la llei de dependència i l’estat del benestar és mèrit de la socialdemocràcia, com també els drets individuals i col·lectius». Per això, ha insistit en la necessitat de defensar sempre els drets aconseguits mitjançant lluites col·lectives, perquè «basta veure què passa quan governen els que no creuen en el que és públic».

Sobre l’ascens de l’extrema dreta, Armengol ha volgut deixar clar que «la culpa de què existeixi la dreta i l’extrema dreta no és de l’esquerra», assegurant que «estam ben armats ideològicament i el PSOE sempre ha estat en el lloc correcte de la història». Per això, ha convidat a tothom a «treballar intensament en el futur, perquè el que fem avui és el que passarà demà i el que deixarem a les generacions futures».

Aquesta feina conjunta s’haurà de plasmar en les ponències que està treballant el PSOE en els diferents congressos autonòmics, les quals Armengol ha demanat «que no siguin les ponències del PSOE, sinó de tota la societat, i que el partit sigui fort, amb agrupacions sòlides i actives, perquè aquesta és l’arma més forta que tenim contra la desinformació».

En aquest sentit, la dirigent ‘socialista’ ha reivindicat que la política té una arma fonamental, com és «la paraula, el diàleg, el fet de convèncer i el fet d’explicar», i ha recordat que «els polítics i les polítiques hem de servir el poble, cercar les solucions als problemes i no crear-ne de nous». Per aconseguir-ho, mitjançant una «bona democràcia», ha considerat fonamental el paper del partit que governa, però ha advertit que «no hi ha una bona democràcia sense una bona oposició».

Per part seva, Ángel Víctor Torres ha lamentat que el que «s'està fent» és la política del desacord, la que ha conduït a anar en contra del transport gratuït i de la revaloració de les pensions, i que un decret amb mesures socials decaigui en lloc d'ajudar a la gent. «Això no és política», ha assegurat.

Salvador Illa ha destacat també la necessitat de reforçar el sistema democràtic davant els últims esdeveniments mundials. «Els socialistes tenim una concepció de la política com a servei públic i no per a utilitzar-la al preu que sigui, com anar en contra de la revaloració de les pensions. Cal posar de moda arribar a acords, la democràcia és un sistema per a generar fets, no per a generar crispació». Els socialistes canaris celebren el seu 15è Congrés durant tot el cap de setmana en el Magma Art i Congressos d’Adeje, a l’illa de Tenerife.