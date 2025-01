Més per Menorca reclama un acord real entre tots els partits per defensar una nova torre de control física

Més per Menorca va rebre amb bons ulls que el PP iniciàs contactes per treballar de forma comuna amb la resta de forces polítiques per a reivindicar a Madrid el manteniment d’una torre de control física a l’aeroport de Menorca, però no comparteix que, sense haver-se treballat amb cap proposta concreta ni haver-se iniciat cap diàleg, se’n fes difusió als mitjans de comunicació. Segons el coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, aquest fet «demostra que la intenció del PP no és tant defensar unes instal·lacions dignes per Menorca, sinó aprofitar aquest tema per fer partidisme».

Des de Més per Menorca recorden que la seva formació ha presentat múltiples propostes a totes les institucions per defensar que es mantengui una torre de control física, així com que es millorin les condicions de l’actual que es troba en un estat deplorable. Des del 2019, tant al Senat, com al Congrés dels Diputats, a través del diputat Vicenç Vidal, com al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular, el partit menorquinista ha aconseguit aprovar diverses iniciatives perquè l’aeroport de Menorca mantengui una torre de control en condicions. De fet, fa poc més de mig any, ja es va aprovar una iniciativa de Més per Menorca al Consell Insular amb els vots de PP i PSOE per demanar a AENA que reununciï al projecte de torre virtual i es construeixi amb urgència una nova torre de control física que substitueixi l’actual que ha quedat obsoleta.

En aquest sentit, Barceló demana «coherència» a la resta de formacions i que s’abandoni el partidisme per a aconseguir un acord per fer força conjuntament a Madrid perquè es mantengui la torre de control física i es remodeli la instal·lació tal com demanen els treballadors i sindicats de l’aeroport.