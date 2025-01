Acusen Prohens d’enviar inspectors als centres educatius per a pressionar amb l’aplicació de la segregació lingüística

El Govern de Marga Prohens (PP) continua implantant la segregació lingüística malgrat no tenir pacte amb Vox. Aquesta és la realitat que, una vegada més, ha constatat la diputada del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, qui ha denunciat que la presidenta «no necessita a la ultradreta per continuar aplicant les seves dèries contra la llengua pròpia i l’educació».

Mostra d’això és que tal com ha denunciat la diputada, el conseller d’Educació, Antoni Vera, està enviant la inspecció educativa als centres «per pressionar i demanar explicacions de per què no han posat la casella per elegir una llengua o una altra», quan la tasca d’inspecció és «ajudar i acompanyar en els centres en el seu dia a dia, amb els nous reptes educatius, la millora de la convivència i la qualitat educativa, els resultats obtinguts i altres acompanyaments necessaris».

A més a més, Fernández també ha posat de manifest que el Govern, «per la porta de darrere i a través d’un projecte d’ordre de Formació Professional», està obligant els centres a posar la casella d’elecció de llengua en el moment de la formalització de la matrícula, amb la qual cosa «confirmam que les dèries de Vox són ara les del PP, d’Antoni Vera i de Marga Prohens».

Per això, el Grup Parlamentari Socialista ha demanat una vegada més al Govern de Prohens que respecti els professionals i l’autonomia de centres, i «deixi anar d’una vegada per totes l’obsessió per implantar la segregació lingüística, tenint en compte també que la mateixa presidenta va dir que no volia confrontar amb la llengua pròpia, però per darrere fa tot el contrari».