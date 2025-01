El 89% dels nostres lectors consideren que el PP també hauria de trencar el pacte amb Vox al Consell de Mallorca

Clara majoria. El 89,69% dels nostres lectors consideren que el PP també hauria de trencar el pacte amb Vox al Consell de Mallorca, ja que «el més coherent és trencar tots els pactes». Per contra, només el 10,32% consideren que no haurien de trencar el pacte perquè «el Govern i el Consell són institucions diferents».

Una de les notícies destacades de l’actualitat política de les últimes setmanes ha estat, sens dubte, el trencament de l’acord de PP i Vox al Parlament, el que ha provocat que Marga Prohens no hagi pogut aprovar els pressuposts i s’hagi vist forçada a negociar amb els partits d’esquerres a l’oposició.

S’ha parlat si aquest trencament pot suposar un punt d’inflexió en la legislatura i, fins i tot, destacats membres del PP han advocat obertament per a la convocatòria d’eleccions anticipades. Sembla que el partit de Prohens ha començat a entendre el desvari que suposa governar amb el suport dels ultres i ara es veu abocada a negociar amb les forces democràtiques.

Ara bé, des de diversos sectors polítics també s’ha posat el focus al Consell de Mallorca, ja que el PP i Vox han decidit continuar amb l’acord. Sembla que Llorenç Galmés es troba còmode governant amb uns socis tan poc fiables, mentre els grups de l’oposició li han reclamat també que trenqui amb el partit ultraespanyolista.

Sigui com vulgui, com es desprèn de l’opinió dels nostres lectors, hi ha una clara majoria social en contra de continuar el pacte amb Vox, ja que s’ha comprovat com el partit d’extrema dreta és un soci inestable i poc fiable, abocat a les seves dèries ultres, i que no mir ni pel bé públic ni la millora de la vida de la ciutadania.