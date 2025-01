Prohens assegura que les Balears «no estan en disposició» d'acollir menors migrants d'altres comunitats

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicat que les Balears «no estan en disposició» d'acollir menors migrants d'altres comunitats autònomes perquè els recursos per a atendre'ls «estan al 850% de la seva capacitat».

Així ho ha assegurat la líder de l'Executiu i presidenta del PP a les Balears en declaracions als mitjans, després de ser demanada per la seva postura sobre la proposta del Govern espanyol per al nou repartiment de menors migrants arribats a les Canàries.

Prohens ha recalcat que tant el Govern, com els Consell insulars s'han pronunciat per a llançar un «crit d'auxili» davant la «crisi migratòria» que es viu a les Balears i ha posat com a exemple la troballa de dos cossos en una platja de Formentera fa uns dies.

En aquest sentit, ha apuntat que es tractarien de noves víctimes fruit de la «immigració irregular», les «màfies que trafiquen amb vides humanes» i les relacions internacionals «trencades» entre el Govern d'Espanya i Algèria.

Per això, ha recalcat que al voltant de 5.000 persones han arribat a les costes de les Balears en el darrer any, quan el fenomen migratori el 2016 a les Balears «no existia». Així, ha afirmat que el Govern, els Consells i el PP «no miraran cap a una altra banda per a deixar que les Balears es converteixi en el drama humanitari que és Canàries».

Alhora, ha demanat al Govern espanyol que «assumeixi les seves competències» i «no es parli de repartiments com si fossin mercaderies», perquè són menors. «A les Balears, no es dona ni la capacitat, ni la dignitat per a rebre aquests menors en les condicions que es mereixen», ha sostingut.

Consultada per si també estaria compromesa l'acollida dels deu menors que al principi s'haurien acceptat, Prohens ha aclarit que «tampoc» no es podrien acollir, ja que els Consells -institucions competents en la matèria- «tenen problemes per a trobar espais i personal qualificat per a donar-los una acollida en condicions dignes».