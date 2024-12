[VÍDEO] Prohens obvia la crisi del Govern i carrega contra Sánchez en el discurs de Cap d'Any

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha remarcat en el seu discurs de Cap d’Any que el 2025 l'executiu «continuarà fent feina pel canvi i l’estabilitat», i «situant els interessos de les Illes Balears per damunt qualsevol altra cosa».

Un any més, Prohens s’ha adreçat als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a través de la Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3). Enguany ho ha fet des d’Eivissa, amb Dalt Vila com a teló de fons, amb motiu de la celebració dels 25 anys de la declaració de l’illa com a Patrimoni de la Humanitat.

La presidenta del Govern ha fet un repàs del que considera els grans reptes de l’any sense fer menció de la crisi política que viu després de la ruptura amb Vox i el fet d'entrar al 2025 sense pressupostos. Prohens ha destacat l’habitatge, «un àmbit en el qual l’executiu ha posat les bases per a un canvi de rumb, amb la defensa de la propietat privada i amb l’aportació de seguretat i d’incentius per als petits propietaris, per treure al mercat habitatges a preus assequibles».

També ha assenyalat que s'han afrontat reptes «des de l’esperit del consens i de l’entesa», com la transformació del model econòmic, a través del Pacte per la Sostenibilitat, o les necessitats de la sanitat, amb la signatura del Pacte per la Salut: «Hi ha coses que van més enllà de partits polítics, de legislatures».

Paraules per a Pedro Sánchez

Prohens també ha aprofitat per a parlar de migració. La presidenta ha reclamat al Govern d’Espanya «que no miri a una altra banda» i que dugui endavant un canvi dràstic en política migratòria. I això, «perquè ja no podem continuar acollint en condicions de dignitat ni podem permetre que ningú més hagi de perdre la vida a la mar», ha afirmat.

A més, ha tornat a reivindicar la necessitat d’un finançament just, que respongui a la realitat i la singularitat de les Illes Balears, i ha insistit en la defensa de l’autonomia, especialment de l’autonomia fiscal. «Hem reclamat les inversions necessàries dels convenis de carreteres i ferroviaris per a la millora de la nostra mobilitat, i fins al darrer dia hem demanat que continuàs la gratuïtat del nostre transport públic. No em cansaré de dir-ho: no volem ser més que ningú, però no permetrem ser menys que ningú ni menys que cap altra comunitat», ha subratllat.

En el seu discurs, també ha transmès un missatge de solidaritat per a tots els ciutadans del País Valencià afectats per les inundacions del mes d’octubre, un episodi «que marcarà un abans i un després». Així mateix, ha manifestat agraïment a tots els efectius dels diferents cossos d’emergències de les Illes Balears que es desplaçaren a les zones més afectades. La presidenta també ha volgut recordar la darrera dona assassinada víctima de violència masclista, Rosario Díaz: «La seva dolorosa pèrdua ens empeny a continuar lluitant contra aquest fenomen amb tots els mitjans».

D’altra banda, Prohens ha tengut paraules de reconeixement per als esportistes de les Balears, «que ens fan ser terra de campions», n’ha enumerat els èxits i ha destacat la seva participació històrica en els Jocs Olímpics i Paralímpics de París.

Per a concloure, la presidenta ha insistit que el Govern «continuarà fent feina el 2025 en el compliment de la paraula donada, des de la moderació, el seny i la llibertat».