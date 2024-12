Les Balears reclamaran que l’ajuda estatal al transport públic «cobreixi el cost real» de la gratuïtat

El Govern de les Illes Balears reclamarà al Govern d’Espanya que l’ajuda estatal per al transport públic a les Illes Balears per al 2025 «cobreixi el cost real» de la gratuïtat, tal i com ha traslladat la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat davant el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible en diverses ocasions, tenint en compte que la partida establerta per als anys 2023 i 2024 «ha estat insuficient» i que les administracions de les Illes han assumit amb fons propis el gruix del finançament de la gratuïtat.

A partir del 1r de gener, el Govern, tal com ja ha manifestat els darrers dies, continuarà garantint la gratuïtat en els mitjans de transport de competència autonòmica (bus interurbà, tren i metro de Mallorca) per als usuaris amb targeta intermodal, com els dos darrers anys, una vegada el Govern d’Espanya ha prorrogat l’ajuda estatal com havia reclamat el Govern de les Illes Balears, i traslladarà al Ministeri la necessitat de millorar el finançament per tal de garantir que cobreixi la part de l’aportació estatal corresponent a la gratuïtat.

En aquest cas, per al 2025, el Reial decret llei aprovat en el darrer Consell de Ministres de l’any i publicat el 24 de desembre, prorroga el finançament estatal per al transport públic a les Illes, una mesura que havia estat reclamada pel Govern, però no estableix una quantia d’aquesta ajuda, a diferència dels dos darrers anys, en els quals el Govern espanyol havia fixat una quantia de 43 milions d’euros per al conjunt del transport públic a les Illes, la qual ha estat insuficient, tant per al 2023 com per al 2024.

Els darrers 12 mesos, el Govern de les Illes Balears ha assumit el 80% del cost que ha suposat la gratuïtat del transport públic de competència autonòmica: un total de 54,3 milions d'euros, entre les bonificacions i descomptes a determinats col·lectius finançades per la Comunitat Autònoma i el dèficit en l’aportació estatal durant aquest període. Per això, la Conselleria ha reclamat que el Ministeri assumeixi amb la seva aportació el cost real a la part corresponent per complementar la gratuïtat

En aquest sentit, tal com va traslladar el conseller José Luis Mateo per carta al ministre Óscar Puente el 19 de desembre passat, el Govern reclama no només la pròrroga de l’ajuda sinó també un augment del finançament estatal per al transport públic de les Illes. Com va indicar el conseller Mateo, el cost de 54,3 milions finançat pel Govern balear contrasta amb la xifra de 14,6 milions de l’aportació estatal al transport de competència autonòmica (una part dels 43 milions que engloben altres administracions i que s’han distribuït aquests dos darrers anys entre els ens autonòmics, l’EMT de Palma i els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera).

Així, la Conselleria reitera que el finançament que aporti l’Executiu central al transport públic a les Illes Balears per al 2025 «s’ha d’adaptar al cost real que suposa aplicar la gratuïtat» per part de les diverses administracions autonòmiques, insulars i municipals de les Illes, segons ha manifestat el conseller Mateo.