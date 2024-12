MÉS conclou que «el pressupost del Consell és ciència-ficció» i insta Galmés a rompre el pacte amb l'extrema dreta

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat de nou el president insular a rompre el pacte que manté a la institució insular amb l’extrema dreta i ha aprofitat el debat de l’aprovació definitiva de pressuposts per interpel·lar directament Llorenç Galmés a qui ha acusat d'aprovar uns comptes «producte d'un pacte xenòfob i racista». Encara més, el portaveu ecosobiranista ha afegit que l’acord de governabilitat se sustenta amb els vots dels consellers que «sense gens de vergonya fan pública la seva nostàlgia franquista». Un posicionament que, ha assegurat, «no és nostàlgia, sinó feixisme». En aquest sentit, el portaveu de MÉS ha demanat a Galmés quins «obscurs interessos» hi ha al darrere del pacte.

Alzamora ha retret al govern insular que el pressupost del Consell «neix des de la incertesa» i reclama que la pròrroga dels comptes autonòmics «converteixen el pressupost del Consell en ciència-ficció», explicant que el pressupost no quadra. «Vostès han previst uns ingressos que no són reals. Això posa en perill moltes partides tal com han estat concebudes. El senyor Bosch ho pot vestir com vulgui, però la realitat només és una. Tenim manco ingressos i el pressupost no s'ajusta a la realitat. No podem votar un pressupost que ara per ara és ciència-ficció».

És per això que, davant la indefinició, Alzamora ha acusat Galmés i el conseller d'Hisenda d’irresponsables per no refer el pressupost. «Tenim molts dubtes de la capacitat de gestió. Aquest pressupost perjudicarà la vida de la ciutadania de Mallorca per no refer-los. Uns pressupostos que, en definitiva, posen els interessos partidistes de PP i Vox, del Consell, per davant de tot», ha assegurat.