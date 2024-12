L'estudiant d'Economia Vicenç Isern, elegit nou president dels joves del PP a les Balears

Vicenç Isern ha estat elegit nou president de Noves Generacions (NNGG) del PP a les Balears, després de rebre la seva candidatura, l'única que optava a la presidència, el suport del 97,4 per cent dels afiliats que aquest dissabte han participat en el XIII Congrés de l'organització juvenil dels conservadors de les Illes.

Isern (Bunyola, 2003), estudiant de darrer curs del Grau d'Economia en la UIB ha defensat en el seu primer discurs després del seu nomenament que afronta aquesta nova etapa «amb responsabilitat» i sent «conscient de la importància que té per a la societat de les Balears que els joves siguin lliures per a transformar la llibertat». «Em compromet a fer feina perquè NNGG sigui una organització encara més oberta i inclusiva en la qual totes les veus siguin escoltades i que tots puguem participar activament en la construcció del nostre futur», ha exposat el recentment proclamat president.

El nou president de NNGG a les Balears ha estat acompanyat per la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, per la secretària general del partit, Sandra Fernández, la presidenta estatal de NNGG, Bea Fanjul, així com del president dels conservadors a Mallorca, Llorenç Galmés, a més del president del PP a Palma, Jaime Martínez, i l'eurodiputada Rosa Estaràs.

A més, Prohens ha destacat que Isern és una persona que «es menjarà el món». «Ha de ser valent i fer les coses com ell i el seu equip cregui que han de fer-se perquè tenen la meva confiança absoluta perquè agafeu el testimoni amb el compromís màxim pel nostre projecte», ha continuat la presidenta del PP a les Balears.

Quant a la renovació, Prohens ha recordat que «no hi ha governs ni institucions si no hi ha partit i no hi ha partit si no hi ha recanvi i no hi ha recanvi si no hi ha joves que vulguin millorar el futur» i en el PP, ha afegit, «tenim la sort de ser el partit que més representa a la nostra societat i als nostres joves».

«Vos deman que tracteu NNGG Balears amb amor i que obriu les seves portes perquè a aquesta organització hi cap tothom que vulgui sumar-se al nostre projecte liberal, de moderació, de centralitat i que defensi Espanya des de la defensa de les nostres arrels de les Balears», ha conclòs Prohens.

Isern ha anunciat que proposarà Andreu Homar com a secretari general i que el nou comitè executiu estarà format per Llorenç Aznárez (Eivissa), Marina Bauzà (Marratxí), Rafel Nadal (Portocristo), Maria Antònia Barceló (Campos), Borja Vinent (Sant Lluís), Ángela Sureda (Manacor), Javier Caldentey (es Castell), Catalina Maria Mascaró (Binissalem), Mariano Costa (Santa Eulàlia), Mireia Martínez (Sant Llorenç), Damià Pujol (Bunyola), Maria Magdalena Ballester (Muro), Tomeu Vera (Andratx), Maria Amengual (Calvià), Francisco Subires (Lloseta), Marta Parets (Andratx), Mateu Ferrer (Palma), Clara Rivera (Sóller), Jaime Rebollo (Palma), Nuria Vinent (Ciutadella) i Lourdes Roca (Palma).