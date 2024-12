El PSOE reclama valentia a Galmés per rompre amb Vox: «Si Prohens ho ha fet, Galmés també ho ha de fer»

El Consell de Mallorca ha programat per la setmana que ve la celebració del ple que ha de servir per aprovar definitivament el pressupost de la institució pel 2025. Un pressupost que de moment compta amb el suport del PP i Vox, a diferència d’allò que succeeix amb el pressupost de la comunitat autònoma, que ha estat tombat per la manca de suport de Vox. Una situació «contradictòria que posa a Prohens en els antípodes d’un Galmés que braveja d’estabilitat en un pacte que sosté la seva cadira mentre que el Govern es veu obligat a prorrogar els pressupostos d’enguany davant la manca de suport dels seus antics socis de governabilitat», declara Catalina Cladera, portaveu socialista.

«Ara és el moment de ser valent, si Prohens ho ha fet, Galmés també ha de rompre amb Vox», ha dit Cladera. I la primera conseqüència d’aquesta ruptura hauria de ser la reformulació del pressupost del Consell del 2025, «sense la influència xenòfoba dels ultres, que ha condicionat clarament l’apartat social dels comptes». La portaveu socialista sosté que les xifres de la institució aprovades inicialment a final de novembre «s’han de reformular».

Cladera considera que els comptes de Galmés al Consell amaguen dues grans retallades, especialment en l’àrea social. «Una retallada encoberta» de 30 milions per l’aportació del Fons d’Insularitat del REIB per fer carreteres, a través del Govern, que decauen amb la pròrroga dels pressupostos del Govern. La socialista creu que aquesta aportació via protocol d’intencions, s’havia pactat per amagar la caiguda dels ingressos al Consell per via del Govern, tot i que Galmés i Bosch varen defensar tot el contrari.

I una segona retallada per l’infrafinançament de la competència de menors, «que no disposa de suficient crèdit per afrontar la despesa que comporta la tutela de més de 300 joves i infants». Per aquest motiu, Cladera ha manifestat dubtes respecte la forma amb la qual s’ha desestimat la reclamació presentada pel grup socialista, que posava de manifesta aquesta insuficiència de crèdit.