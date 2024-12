Óscar Portas (Sa Unió) serà el president del Consell de Formentera en cas que prosperi la moció de censura

Óscar Portas (Sa Unió) esdevindrà el nou president del Consell de Formentera en cas de prosperar la moció de censura plantejada contra Llorenç Córdoba.

Els consellers de Sa Unió, Gent per Formentera i PSIB han presentat de manera conjunta el contingut de la moció, destacant que les eleccions del 2023 varen donar com a resultat una majoria absoluta per a la coalició Sa Unió, aconseguint nou consellers. Cinc mesos després de la investidura va començar la crisi «provocada» pel president Llorenç Córdoba, segons adverteixen.

A la moció es recorda tot el que ha passat els darrers mesos, assenyalant que al juny els consellers de l'equip de govern, a excepció d'Artal Mayans, varen renunciar a les seves funcions. Des d'aleshores, el Consell no compta amb Junta de Govern ni vicepresidències, òrgans necessaris per a exercir les competències de la institució.

El text fa referència a l'informe de la Comissió d'Ètica que «el president Córdoba va intentar que no fos públic, anteposant els seus interessos personals a l'interès general».

Després de conèixer les conclusions, Gent per Formentera i el PSIB varen reclamar responsabilitats polítiques exigint la dimissió immediata de Córdoba i, si no es produeixen, varen oferir els vots de l'esquerra per a dur a terme una moció de censura que acabi amb «la crisi de desgovern i paralització de la nostra administració insular».

Els partits expliquen que la moció de censura ha estat formulada per 15 membres de la corporació, proposant com a candidat a la presidència del Consell a Óscar Portas.