Memòria Democràtica no es fia de l'acord per a mantenir la llei però diu que seria «una victòria de la societat civil»

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha assenyalat que no es fia de l'acord per a no derogar la llei de memòria democràtica, però ha agregat que, en aquest cas, seria «una victòria de la societat civil».



Així s'ha expressat la presidenta de Memòria de Mallorca i portaveu de la plataforma, Maria Antònia Oliver després que el PP i els grups de l'esquerra hagin arribat a un acord per a no derogar la llei de memòria democràtica.



En aquest sentit, Oliver ha assegurat que des de la Plataforma per la Memòria Democràtica no tenen «molt clar» que no es derogui la llei, ja que la votació s'ha suspès i, previsiblement, s'inclourà en el pròxim ple. Igualment, ha apuntat que si es tomba la proposició de Vox per a derogar la llei seria «en principi», una «victòria de la societat civil».



No obstant això, la plataforma ha condemnat que s'usi la memòria democràtica, «una qüestió de drets humans», com a "«moneda de canvi» en negociacions. «No té perdó que ens hagin fet estar un any i mig d'aquesta manera», ha lamentat Oliver.



En cas que finalment es mantengui la llei, la plataforma «continuarà lluitant perquè es desenvolupi» perquè, a parer seu, en un any i mig «no han fet pràcticament res». «La lluita serà aquesta», ha reafirmat.



Desenes de persones s'han concentrat dimarts matí enfront del Parlament contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La Plataforma per la Memòria Democràtica havia convocat la concentració per la previsible votació, que finalment ha caigut de l'ordre del dia.