Prohens rebutja fer un «cordó sanitari» a l'extrema dreta: «Els 62.000 votants de Vox continuen mereixent el meu màxim respecte»

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha rebutjat fer un «cordó sanitari» a l'extrema dreta, com li ha demanat el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, pel fet que, segons la seva opinió, «no cal etiquetar ni aïllar cap grup polític», perquè «els 62.000 votants de Vox continuen mereixent el meu màxim respecte».

Prohens s'ha pronunciat així, aquest dimarts, durant un ple del Parlament, en què ha recordat que «des que Vox decidís al mes de juliol trencar de manera unilateral els acords de governabilitat, amb arguments que ni tan sols afectaven aquesta comunitat autònoma, perquè aquesta no té les competències de menors estrangers no acompanyats, aquest Govern només s'ha guiat pel seu programa de govern i la paraula donada als ciutadans», que varen donar «la seva confiança majoritària» al PP a les eleccions de maig de 2023.

«Som un govern en minoria i això implica negociar llei a llei i iniciativa a iniciativa, sense acceptar xantatges i amb el programa de govern del PP com a úniques línies vermelles», ha explicat Prohens, rebutjant fer un «cordó sanitari» ni a Vox ni a cap partit que «de manera lliure i democràtica» ha obtengut representació parlamentària.

Per part seva, el portaveu parlamentari de MÉS, Lluís Apesteguia, ha retret al Govern que insisteixi a dir que va arribar a un pacte d'investidura amb l'extrema dreta perquè «no varen tenir alternativa». «Això no és veritat, MÉS li va allargar la mà des del principi, amb la condició que no arribassin a cap acord amb Vox», ha precisat.

Apesteguia ha criticat el Govern perquè tot i que Vox decidís al juliol trencar els acords de governabilitat, aquest Executiu autonòmic «ha mantengut Vox com a soci preferent» i «només han intentat pactar amb l'esquerra per solucionar els errors als quals l'ha portat Vox». Per això, el portaveu ecosobiranista ha demanat al Govern «trencar amb Vox per principis i de manera permanent».