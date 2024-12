El Govern assegura ara que no intercanviarà l'aprovació dels pressupostos per «rebentar la convivència a les aules»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa (PP), ha assegurat que el Govern «mai no traspassarà les seves línies vermelles» i, per tant, no intercanviarà l'aprovació dels pressupostos per «rebentar la convivència a les aules», atenent aquesta circumstància, s'ha compromès a «continuar negociant amb tothom».

Costa s'ha pronunciat així, aquest dimarts, durant el ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, a qui li ha assegurat que el Govern «conscient de l'aritmètica de la Cambra i del canvi que els ciutadans varen demanar a les passades eleccions, continuarà negociant amb tots per a tirar endavant les iniciatives que estaven incloses al programa electoral del partit que va ser el més votat a les eleccions del mes de maig del 2023», això sí, ha precisat, «sense traspassar les seves línies vermelles» i «en benefici dels ciutadans».