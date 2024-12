Vera assegura que l'únic acord amb Vox en matèria lingüística és el fracassat pla de segregació lingüística

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha assegurat que l'únic acord a què els grups parlamentaris del PP i Vox han arribat en matèria lingüística ha estat el fracassat pla de segregació lingüística.

Ho ha explicat aquest dilluns a preguntes dels periodistes, en resposta a les declaracions que dimecres passat va realitzar la portaveu de l'extrema dreta al Parlament, Manuela Cañadas, qui va acusar Vera de «no cedir en res» en matèria lingüística i va posar com a condició per a donar suport als pressupostos autonòmics que s'arribin a acords per a modificar les lleis educatives, en concret, eliminar el català com a llengua vehicular a l'educació o garantir que s'imparteixi el 50% de les classes en castellà.

«El grup parlamentari popular i Vox varen arribar a un acord el novembre de l'any passat per a aplicar un pla pilot de lliure elecció de llengua, i aquest era el pacte a què nosaltres vàrem arribar. Aquest pla s'està duent a terme aquest any a primària i l'any vinent es podran adherir els centres de secundària que vulguin», ha exposat el conseller d'Educació.