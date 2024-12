El Pi: «No podem permetre que els nostres joves hagin de partir de Mallorca per falta d’habitatge assequible»

El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta una moció al ple del Consell de Mallorca per a impulsar una normativa que permeti agilitzar i potenciar la creació d’habitatges protegits (HPO) a tots els municipis de l’illa, amb especial atenció a les necessitats dels joves i els treballadors temporals. «Tenim una crisi habitacional, marcada per la sobrepoblació, la saturació de serveis i la impossibilitat d’accedir a habitatges assequibles», assegura el portaveu d’El Pi al Consell, Antoni Salas.

«Els salaris actuals no poden competir amb els preus del mercat immobiliari, que, a més, estan pressionats per la demanda internacional i l’escasa oferta local», ha destacat el portaveu, subratllant la urgència de mesures concretes i efectives per a revertir aquesta sitaució.

«Per això, proposam una normativa específica per reconversions integrals de barris i promocions d’HPO que permeti requalificar sòls públics i finançar projectes amb celeritat; fomentar el coliving en solars vacants i edificis turístics obsolets, com a solució per a joves i els treballadors temporals», explica Salas. A més, el conseller proposa assignar funcionaris especialitzats que col·laborin amb tots els ajuntaments de Mallorca per a estudiar i executar projectes d’habitatge protegit.

«Les institucions tenen l’obligació de liderar aquesta transformació amb determinació i rapidesa», ha insistit Salas. El Pi considera imprescindible un treball coordinat entre administracions per a fer front a una crisi sense precedents a les Illes Balears. La formació cerca posar en marxa accions concretes que «beneficiïn directament la població local, especialment els més joves, i assegurin un futur sostenible per a Mallorca».