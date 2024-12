El Pi: «Per a optar a un habitatge ha de ser necessari 15 anys de residència històrica a les Illes Balears»

«Qualsevol habitatge que es faci a les Illes Balears han de ser necessaris 15 anys de residència a les Illes per a optar a ell». Així de contundent s’ha mostrar el coordinador general d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Joan Miralles. «A les Illes hi ha un problema d’habitatge i és necessari que només puguin accedir a la compra d’un habitatge la gent que ha viscut més de 15 anys a les Illes Balears, tot i que no siguin continuats», explica.

«Així i tot, hi ha d’haver excepcions», apunta. El Pi considera que el personal sanitari o el professorat de difícil cobertura hauria d’estar exempt d’aquesta normativa: «Aquests professionals són necessaris i se’ls ha d’incentivar a venir per cobrir aquestes places».

Per altra banda, Miralles assegura que la proposta del PSOE de crear una empresa pública d’habitatge estatal xoca amb les competències de les comunitats autònomes. «Són els Governs autonòmics i els Ajuntaments els que tenen les competències del mercat residencial, no l’Estat. Cada comunitat és diferent i no poden fer una política d’habitatge comuna a tot Espanya si els problemes no són els mateixos», assenyala.

«Si l’Estat vol ajudar en la crisi de l’habitatge el primer que ha de fer és arreglar els 447 immobles que té la SAREB a les Illes i posar-los al mercat de lloguer, no trepitjar competències», insisteix Miralles. «A més, és important que el Govern generi habitatge social, però per a aquesta gent que té més de 15 anys de residència a les Illes Balears», remarca.

«No podem créixer demogràficament i continuar construint de forma desmesurada habitatge per a tothom que vol venir a Mallorca no és una bona solució ni per a les Illes, ni per a la seva economia i ni per a la seva cohesió social», ha conclòs.