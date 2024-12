L’STEI demana als grups parlamentaris «fermesa i seguretat jurídica» a l'hora de revertir les esmenes de l'extrema dreta

L'STEI Intersindical ha enviat un escrit als grups parlamentaris de l'oposició i al Partit Popular per a demanar «fermesa i seguretat jurídica» a l'hora de revertir el contingut incorporat al Decret llei de Simplificació Administrativa amb l'aprovació de les 34 esmenes de l'extrema dreta.

L'escrit

«A l’STEI Intersindical ens preocupa la forma jurídica que pretén usar el govern per a revertir el contingut incorporat al Decret llei de Simplificació Administrativa amb les esmenes aprovades de VOX dia 26 de novembre en la sessió parlamentària.

Davant l’aprovació de les esmenes de Vox, cal seguretat jurídica a l’hora de revertir les mesures aprovades en matèria urbanística, medi ambiental, de funció pública i educativa.

Per això, us pregam que des del vostre grup parlamentari tingueu cura d’aquest assumpte i treballeu per a garantir aquesta seguretat jurídica que agrairan tots els administrats, en sectors tant sensibles com l’educació, la funció pública, l’urbanisme i el medi ambient».