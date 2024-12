Denuncien que el cap de gabinet de Prohens va gastar doblers públics per a anar a la final de la Copa Davis

Iago Negueruela, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, ha registrat avui una bateria de preguntes per saber per què la presidenta del Govern, juntament amb el primer tinent de batle de l’Ajuntament de Palma, van fer servir el cotxe oficial el passat divendres per anar a un acte privat de partit.

A més d’això també han volgut demanar com és que el cap de gabinet de Prohens va anar a presenciar la final de la Copa Davis pagat amb doblers públics «perquè li feia ganes anar a veure a Rafel Nadal». En aquest sentit, Negueruela ha defensat que és mentida que el cap de gabinet de la presidenta assistís al partit en representació seva, perquè segons va informar el mateix Executiu, va ser el conseller de Turisme i Esports qui va anar-hi en representació de Prohens.

En conseqüència, Negueruela ha exigit al cap de gabinet de la presidenta del Govern «que torni els doblers i se’n vagi a ca seva», a la qual cosa ha afegit que «sembla que també se’n va de processons pagades per la ciutadania».

Amb tot, el portaveu socialista ha criticat que el govern de les Illes Balears és «un Govern d’esquena a la realitat, que no vol dialogar i que comença a fer servir els doblers públics d’una forma molt qüestionable».