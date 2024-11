Més per Mallorca: «La llei de simplificació administrativa serà napalm per al territori i el medi ambient»

Més per Mallorca ha reiterat aquest dimarts que «la llei de simplificació administrativa del Govern Prohens serà napalm per al territori i el medi ambient». El partit ecosobiranista considera que «l’eliminació de la Comissió Balear de Medi Ambient, l’amnistia urbanística en rústic, l’eliminació de la disciplina i garanties urbanístiques, permetre la construcció de xalets encara més grossos i piscines en rústic, l’acceleració de la construcció a les platges, la construcció de pàrquings en sòl rústic, l’eliminació dels requisits d’implantació d’energies renovables en espais urbans, permetre activitats i usos en espais de rellevància ambiental, l’augment dels visitants a Cabrera o la privatització de les ITS són barbaritats amb les quals Prohens remata i esdevé com a digna successora de la perversió i abús del territori fets per Canyellas, Matas i Bauzá».

«Les barbaritats de la llei de simplificació administrativa del Govern Prohens no comencen ni acaben amb permetre la construcció i legalització de cases il·legals en zones inundables. Aquesta llei serà napalm per al territori i el medi ambient», ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva intervenció en el debat de convalidació del decret llei de simplificació administrativa en el ple del Parlament d’aquest dimarts. «El que el PP ve a receptar a la ciutadania d’aquest país és més ciment, més destrucció, més massificació, més doblers a les butxaques dels mateixos de sempre. Gabriel Canyellas, Jaume Matas i José Ramón Bauzá ens recorden quanta perversió i abús del territori es pot fer, Marga Prohens remata i esdevé digna successora», ha assegurat Ramon.

Així, durant la seva intervenció, Ramon ha tornat a criticar la «crema indiscriminada» de la Comissió Balear de Medi Ambient, «perquè un òrgan col·legiat on participen totes les administracions per vostès és polític, no com la directora general nomenada per vostè, que és una persona, per definició neutra».

En la mateixa línia, Ramon també ha condemnat l’amnistia urbanística en rústic a tots aquells que han infringit la llei. «El PP deia que era per ajudar a qui s’havia fet una caseta i volien arreglar la canal o la teulada. Res més allunyat de la realitat, perquè de retruc han permès legalitzar tant el qui no va demanar llicència, com el qui ha construït sense complir parcel·la mínima o ho ha fet damunt un torrent».

A més, la diputada de Més per Mallorca ha criticat també que «el Govern Prohens ha eliminat la poca disciplina urbanística que quedava, de manera que davant un règim en què preval la declaració responsable i on privatitzen el control, el PP recupera la prescripció de les sancions urbanístiques i tornen a permetre fer obres a tots els edificis fora d’ordenació». «Les cases no les podem tomar, perquè ja han prescrit, però volem que de cada vegada hi visqui manco gent i fer obres de consolidació va just en sa línia contrària a això», ha afirmat Ramon.

Així mateix, el partit ecosobiranista critica que la llei de simplificació administrativa ha eliminat els tràmits per a construir en zones de domini públic hidràulic, en zones de servitud de costes, permet exonerar de paràmetres urbanístics en sòl rústic protegit, eliminar els controls sectorials de pràcticament tots els àmbits i deixa en mans d’una declaració responsable la immensa majoria dels permisos.

«Però, per desgràcia per a tots, la seva vocació per destruir el territori va molt més enllà de la disciplina urbanística i de permetre construir en zones de risc, perquè la llei pretén que es puguin construir xalets en rústic encara més grossos i piscines, accelerar a la construcció a les platges, construir pàrquings en sòl rústic perquè hi arribi encara més gent, eliminar els requisits d’implantació d’energies renovables en espais urbans, permetre activitats i usos en espais de rellevància ambiental, privatitzar les ITV o augmentar els visitants a Cabrera, entre altres», ha assegurat Ramon.