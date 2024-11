UOB Ensenyament sobre el pin parental: «Volen convertir el Departament d’Inspecció Educativa en una Gestapo matussera»

UOB Ensenyament ja va denunciar al març la qüestió del pin parental, quan va sortir per primera vegada. I ara, expressa que «Vox contraataca i aconsegueix que el PP doni suport al pin parental i, per a súmmum de la desgràcia, s’insta el Govern a 'posar fi de forma immediata a qualsevol adoctrinament sobre els menors en l’àmbit educatiu'; és a dir, a convertir el Departament d’Inspecció Educativa en una espècie de Gestapo matussera».

L’entitat afirma que «el Partit Popular és com el Guadiana: ara s’oposa al pin parental, ara hi vota a favor. Aquesta bipolaritat no és casual: és la resposta natural d’algú que es manté al govern gràcies al suport de forces reaccionàries».

UOB Ensenyament exposa que «Vox acusa els docents d’adoctrinar mentre parla de croades per la llibertat iniciades l'any 1936, 'd’aquelarres climàtics', de revisió de dentadures d’immigrants; o acusa el Govern de Pedro Sánchez de 'comunista'. Deliri rere deliri, Vox esputa improperis contra els docents perquè 'adoctrinen'». UOB Ensenyament es demana «què s’hauria d’ensenyar a les escoles, segons Vox? Les bonances del franquisme? Formación del Espíritu Nacional? Anàlisi dental a menors d’edat? Per cert, PP i Vox demanaran permís als pares d’aquests menors migrants per analitzar-los la dentadura en virtut d’aquest pin?».

UOB Ensenyament insta el Govern a fer «cas omís dels desvaris de la ultradreta i a enterrar aquesta ocurrència del pin parental per sempre». Així mateix, UOB Ensenyament encoratja no només els docents, sinó la societat en general, a oposar-se a aquest «despropòsit».