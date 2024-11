Denuncien la portaveu de Vox al Parlament per apologia del franquisme

Podem Illes Balears ha registrat aquest dijous un escrit instant el Govern a aplicar la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears per a sancionar Manuela Cañadas, portaveu de Vox al Parlament. Així ho ha anunciat Jesús Jurado, portaveu de la formació i exsecretari autonòmic de Memòria Democràtica a les portes de la Conselleria de Presidència.

Els morats consideren que les declaracions fetes per Cañadas durant la roda de premsa de portaveus al Parlament són «constitutives d'una infracció de la llei de memòria en fer apologia del franquisme i han de ser sancionades». L'escrit presentat per la formació fa referència a unes declaracions en què Cañadas defensava la contractació d'una assessora que ha estat acusada de fer apologia del franquisme. A la roda de premsa, Cañadas respon als periodistes negant que la bandera que exhibeix la senyora Pastor sigui una bandera franquista defensant fins en tres ocasions que es tractava d'una bandera d'Isabel la Catòlica.

Jurado ha declarat que «confondre intencionadament simbologia franquista amb simbologia medieval és una manera covard i mentidera de fer apologia del franquisme». Qui va ser secretari de Memòria Democràtica autonòmic ha considerat els fets «d'extremada gravetat, encara més quan les declaracions es fan en una seu parlamentària per part d'un càrrec pagat amb doblers públics». Jurado ha lamentat a més que «el Parlament s'hagi convertit en un lloc on les lloes a un règim feixista s'hagin convertit en habituals», i ha demanat «respecte per a les víctimes del franquisme que va assassinar moltíssima gent a les Illes» i ha recordat que «encara que la vulguin derogar, la Llei de Memòria Democràtica continua vigent i l'han d'aplicar». A més, Jurado ha recordat que «aquest règim sancionador ja s'ha aplicat abans» i ha fet referència al cas d'un veí de sa Pobla al qual es va multar amb 2.000 euros per exhibir banderes franquistes.

L'escrit registrat considera que les paraules de Cañadas «tenen com a objectiu legitimar l'exhibició de símbols franquistes». A més, considera aquests fets anàlegs al «cas en què un representant públic justifiqués l'exposició de simbologia nazi, com la bandera amb l'esvàstica, al·legant que és un símbol hindú». L'escrit fa referència a l'article 36.2 de la Llei de Memòria que recull com a infracció greu «les manifestacions o exhibicions per part de representants públics que enalteixin o facin apologia de la Dictadura». Per tot això, Podem sol·licita al Govern que «obri les diligències oportunes per a incoar el procediment sancionador corresponent» contra la diputada d'extrema dreta Manuela Cañadas.