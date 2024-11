Vox a les Balears fitxa l'exdirectora general de Justícia del Govern d'Aragó, coneguda per fer apologia del franquisme

Nou fitxatge de Vox a les Balears. El grup parlamentari d'extrema dreta ha nomenat com a personal eventual Esmeralda Pastor Estrada, exdirectora general de Justícia del Govern d'Aragó, coneguda per fer apologia del franquisme a través de les seves xarxes socials.

Pastor utilitza el seu perfil de Facebook per a publicar fotografies amb la bandera franquista, publicacions assenyalant Franco com a «gran dictador», contingut d'apologia de la tauromàquia, sobre antiavortisme o també per a compartir articles relacionant la reina espanyola, Letizia, amb drogues i escàndols sexuals.

La diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha denunciat públicament aquest nomenament: «Contractar amb doblers públics franquistes coneguts i reconeguts no hauria de ser possible. Amb Vox al Parlament continua la deriva franquista, sense complexos, de la principal institució del nostre país. Sí, efectivament, Vox, els socis del PP i de Prohens».

El perfil franquista d'Esmeralda Pastor ja va ser denunciat per Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, al 2023, quan va ser nomenada directora general de Justícia al Govern d'Aragó: