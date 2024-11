PP i Vox tomben les esmenes a la totalitat de l'esquerra als pressupostos de les Illes Balears

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts, amb els vots del PP i Vox, les esmenes a la totalitat que els grups d'esquerres han presentat als Pressupostos autonòmics del 2025. La votació ha donat un resultat de 25 vots a favor i 33 en contra.

Durant el debat, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha defensat el projecte de Pressupostos i ha reivindicat que es poden abaixar els impostos i alhora augmentar la despesa pública. En aquest sentit, ha destacat l'increment de fins a 450 milions en despesa social els darrers dos anys.

Costa ha detallat les principals dades d'identitat dels comptes destacant «la consolidació de la reforma fiscal, l'augment de la renda disponible, les millores en l'accés a l'habitatge, l'escenari de dèficit zero i el sanejament dels comptes i la reducció del deute».

L'oposició, per part seva, ha criticat en bloc que el Govern hagi fiat l'aprovació dels Pressupostos autonòmics a complir les exigències de Vox com la creació d'una oficina antiocupació i la pràctica de proves dentals per a determinar l'edat dels migrants que arriben a les Balears.

El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha rebutjat els comptes perquè considera que no serviran per a garantir la prestació de serveis bàsics, ni fomentaran l'estalvi ni ajudaran a millorar el benestar dels ciutadans. Per a Negueruela, els pressupostos generalitzen les retallades en serveis públics tot i que creixen els recursos com a resultat de les polítiques fiscals en benefici dels rics.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerat que Antoni Costa no ha defensat els Pressupostos per al 2025 i que «només ha atacat l'oposició». L'ecosobiranista ha rebutjat els comptes perquè considera que «no hi ha ambició de país, no afronten reptes estructurals, falta impuls i hi ha retallades».

En la mateixa línia s'han pronunciat les diputades de Més per Menorca i Unides Podem, Joana Gomila i Cristina Gómez, respectivament, qui han defensat la seva esmena a la totalitat, entre altres coses, en considerar que els pressupostos no afronten els problemes de l'habitatge i de massificació turística.