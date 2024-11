Unides Podem qualifica d’«absolutament desenfocada» la visió de Prohens sobre l’ocupació d’habitatge

La representant d’Unides Podem al Parlament Balear, Cristina Gómez ha informat que aquest dimarts, 19 de novembre, demanarà a la presidenta Prohens «si sap quantes ocupacions hi ha hagut a les Illes Balears enguany». Des d’Unides Podem consideren que la quantitat «és bastant irrellevant com per muntar una oficina monotemàtica sobre ocupacions». A més a més, «tenint en compte que un de cada tres habitatges no són residència habitual» així com el fet que «la dinàmica constatada» de les persones que ocupen «és anar a habitatges buits».

Tot i això, la diputada Gómez remarca que «la xifra no representa més del 0,04% del total d’habitatges de les Illes Balears». «A les Balears tenim 652.123 habitatges i el primer semestre d’aquest any només duim 277 expedients, sense distingir si són usurpacions o violacions» assenyala Gómez, qui cita les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). La formació considera que aquesta xifra «no justifica cap mena d’inversió política».

En contraposició, apunten que les dades indiquen un «augment claríssim en desnonaments i en assetjament immobiliari» i consideren la visió de la presidenta com «absolutament desenfocada». Sobre la resposta de Prohens, Gómez anticipa que «posarà damunt la taula les telefonades a l’associació de víctimes d’ocupació o de les oficines que s’han intentat obrir». En aquest sentit, referint-se a les estadístiques de les webs de transparència de les comunitats autònomes que ja compten amb aquestes oficines, Gómez apunta que es pot «comprovar que la immensa majoria de les consultes són de tipus preventiu» fet que «demostra del que estan xerrant: prevenció/por».