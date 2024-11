Més per Mallorca qualifica d’«indecent» la mesura de PP-Vox sobre els menors migrants

Més per Mallorca considera que la proposta de PP-Vox per sotmetre a menors migrants a proves dentals per determinar-ne l’edat és «indecent, indigne i va en contra de la normativa i dels protocols de drets humans i de les recomanacions del Defensor del Poble», ha expressat Marta Carrió, diputada de Més per Mallorca. El partit ecosobiranista critica que el Govern Prohens «doni ales, una vegada més, als discursos d’odi dels seus socis d’extrema dreta a canvi de mantenir la cadira al Consolat i aprovar els pressupostos del 2025».

«Destinar doblers públics i impulsar mesures que van en contra dels drets de la infància i adolescència és una indecència», ha assegurat Carrió. «Una vegada més el Govern Prohens es doblega davant les exigències i polítiques d’odi de Vox», ha criticat la diputada de MÉS.

Així mateix, el partit ecosobiranista recorda que el Govern no té les competències per desenvolupar mesures com aquestes.