En els pressuposts pel 2025 no hi ha cap partida pel pla pilot d'elecció de llengua a les aules

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha detallat que el projecte de pressuposts pel 2025 no reserva cap partida econòmica per al desplegament del pla pilot d’elecció de llengua a les aules. Tot i que, més tard, la Conselleria d'Educació ha precisat que es destinarà 1,1 milions a aquesta proposta dins de la partida corresponent a nòmines dels centres concertats. Costa ha afegit que els comptes sí que inclouen diners per a la realització d'una campanya dirigida als pares perquè triïn la llengua d'ensenyament dels seus fills en la primera etapa educativa. «La Conselleria d’Educació assignarà els recursos suficients perquè es compleixi i perquè creixi el nombre de centres educatius que l'apliquen», ha dit el vicepresident.

«Aquí no estrenyem les rosques a ningú; el que volem és arribar a consensos», ha contestat a la pregunta de si la campanya pot provocar tensions entre els pares i els centres. «Hi haurà el necessari perquè tots els centres educatius es puguin sumar», ha afegit. Ha insistit que l'objectiu és que més pares s'apuntin lliurement a aquesta iniciativa: «És un programa de lliure elecció de llengua perquè les famílies puguin triar en llibertat i això no té per què suposar un conflicte, sinó que hi hagi més convivència i la gent pugui decidir», ha conclòs.