El Parlament reclama coordinació, respecte i lleialtat institucional per a respondre a la tragèdia de la DANA

El Parlament ha reclamat aquest dimarts a totes les administracions coordinació, respecte i lleialtat institucional per a respondre a la tragèdia de la DANA i que es posin en marxa les mesures necessàries per fer front a aquesta catàstrofe, posant a disposició dels territoris afectats tots els recursos a l'abast, de l'Estat i altres entitats, per a salvar vides, atendre els afectats i oferir el màxim suport a les famílies que han perdut la llar.

Tots els grups han donat suport aquest dimarts una declaració institucional que s'ha llegit abans del ple i en què defensen que la coordinació i la lleialtat institucional garanteixen una millor capacitat de resposta a les exigències ciutadanes, afavorint així la ràpida reconstrucció de les zones afectades i fent una crida que les administracions públiques activin totes les eines i recursos necessaris per a prevenir futurs desastres com aquesta.

La Cambra autonòmica ha expressat el seu condol a totes les persones afectades per la tragèdia, a les quals han perdut éssers estimats i també el suport a aquelles persones que estan desolades, que ho han perdut tot.

«Davant aquest panorama desolador i de commoció, és imperatiu que totes les administracions activin els mecanismes necessaris i posin tots els recursos disponibles per donar la resposta més eficaç i coordinada, per salvar vides, atendre totes les necessitats de les famílies que han vist arrasades les seves llars i el seu estil de vida, així com per reconstruir i restaurar els territoris afectats», diu el text.

La declaració mostra la seva solidaritat amb totes les persones afectades i expressa el seu condol als familiars i amics de les víctimes de les inundacions i les devastadores conseqüències de la DANA que ha afectat greument el País Valencià i amb menor intensitat altres territoris com Castella-la Manxa.

La Cambra també mostra la seva solidaritat amb aquelles persones que han patit inundacions a altres territoris com Andalusia, Catalunya i Aragó; i transmet el màxim suport a totes les persones i famílies que s'han vist copejades per aquest fenomen meteorològic tan intens i destructiu, amb precipitacions extraordinàries que han provocat nombroses pèrdues, principalment humanes, a més de quantiosos danys materials.

El Parlament ha valorat la qualitat humana en la resposta a aquesta tragèdia. «La societat, amb gran solidaritat, s'ha bolcat i continua bolcant-se en ajudar totes les persones afectades, contribuint amb generositat, solidaritat i compromís», han assenyalat.

El ple ha començat amb els diputats drets i ha guardat un minut de silenci.