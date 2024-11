MÉS proposa un gran pacte de país per a evitar que es torni a construir en zones de risc i per a planificar la reubicació urbanística

MÉS per Mallorca allarga la mà a Marga Prohens per a «construir un país menys vulnerable davant les inundacions, fer front a l’emergència climàtica i salvar vides». El partit ecosobiranista ha anunciat aquest dilluns que a la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts, oferirà a la presidenta de l’executiu un gran pacte de país per evitar que es torni a construir en zones de risc i per planificar la reubicació urbanística perquè totes les persones que ja hi tenen un ca seva puguin trobar una alternativa.

«Allargam la mà al Govern de Prohens per un gran pacte de país per fer front a l’emergència climàtica, deixar d’augmentar els riscos i revertir els ja existents i salvar vides», ha explicat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «És una qüestió de responsabilitat històrica», ha assegurat el també portaveu parlamentari del partit ecosobiranista.

Apesteguia ha recordat que bona part de les cases devastades al País Valencià es construïren durant el boom immobiliari a terrenys que ja s'inundaren el 1957. I que aquest fet no és únic del País Valencià, donat que de cases en zones inundables també en tenim a les Illes Balears i també en coneixem els efectes. «Tots desitjam que el que ha passat al País Valencià no torni a passar, però sabem que pot passar en qualsevol moment i, de fet, el canvi climàtic ho fa més que possible: que ens torni a passar és probable», ha afirmat Apesteguia.

«No només hem d’evitar que es torni a construir en una zona de risc, sinó que hauríem de planificar com reubicam les persones que hi viuen», ha defensat el coordinador general de MÉS per Mallorca. «És hora que ens seguem i ens posem d'acord per posar la prevenció al centre, perquè és l’única solució. Si en som capaços tal vegada no serem campions en retuits, però haurem fet el que toca», ha defensat.

Finalment, Apesteguia ha reiterat, en nom de MÉS per Mallorca, el condol a les famílies i amistat de les víctimes de les inundacions al País Valencià, el suport i solidaritat a les persones damnificades per aquesta terrible tragèdia i l’agraïment als treballadors públics i als veïnats, que estan donant el millor de si mateixos.