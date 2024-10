VOX proposa destinar els fons de la traducció simultània de llengües cooficials a ajudar els afectats per la DANA

VOX ha proposat aquest dijous redirigir els fons destinats a la traducció simultània en les llengües cooficials al Congrés cap als afectats per la DANA, el temporal que ha deixat un balanç proper al centenar de morts, especialment al País Valencià. El secretari general del grup parlamentari de VOX al Congrés, José María Figaredo, ha exposat en roda de premsa que han enviat una petició formal a la Mesa del Congrés per demanar que les «despeses superflues», com els auriculars, es dirigeixin a un fons de reconstrucció per les zones afectades.

Figaredo ha detallat que recentment s'ha licitat un contracte d'uns sis milions d'euros per al servei de traducció simultània, i ha afirmat que aquesta despesa «podria destinar-se a qüestions molt més importants que traduir els discursos d'espanyols que ja s'entenen entre si en castellà». A més, ha fet referència a altres sis milions d'euros no amortitzats en l'exercici anterior al Congrés, que normalment es reserven per a un fons d'emergència de la cambra, argumentant que la situació provocada per la DANA mereix aquest tractament.