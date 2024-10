Més per Palma defensa «un port per a les persones, no per a la massificació turística»

Més per Palma ha exposat la seva proposta per a «millorar el funcionament» del port de Palma, «sense cap ampliació ni increment turístic». La regidora Neus Truyol ha assenyalat que «la ciutadania mallorquina ha parlat clar i que s’han de seguir implementant mesures valentes per decréixer en turisme. El malestar social és creixent. El PP no pot dir una cosa i fer la contrària, com ha fet fins ara». «Els governs implicats en la gestió del port de Palma han de respondre a les necessitats reals de la ciutadania, no a la voluntat d’un model turístic desmesurat», ha remarcat.

Un port per a la ciutadania, no per a la massificació turística

«El PP diu que vol limitar el turisme, però cada decisió que pren va en sentit contrari, ampliant l’aeroport i gastant més en promoció turística; en definitiva, promovent més massificació. Prioritzen l'expansió turística sobre el benestar dels ciutadans», ha declarat Truyol. MÉS considera que el port ha de garantir la mobilitat dels residents a un territori insular com el nostre, a més de ser un espai millor integrat a la ciutat. «El port no ha de ser una república independent de Palma», ha manifestat Truyol.

Per la seva banda, el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha reforçat aquesta postura assenyalant que «Palma i Mallorca estan completament ofegades pel turisme. La reordenació del port no ha de servir d'excusa per ampliar els espais turístics o per dur més gent». Rosa ha insistit que qualsevol proposta que implicàs una ampliació d’espais o de visitants seria «un retrocés» en la lluita contra la massificació. «No només consideram que és innecessària qualsevol ampliació del port, sinó que remarcam la nostra oposició frontal a qualsevol plantejament que es pugui arribar a fer en aquest sentit. Aquest projecte és contrari a la necessitat de reduir la pressió turística, de millorar la compatibilitat dels usos portuaris amb el benestar dels residents i de lluitar contra el canvi climàtic», ha expressat Rosa.

Propostes de MÉS

Amb l’objectiu de garantir un ús «més responsable i sostenible» del port, MÉS planteja una sèrie de mesures per a evitar-ne l’expansió i per a millorar l’ús dels espais existents:

· Ús ciutadà i recreatiu: Convertir una part del Moll Vell en un espai destinat a activitats educatives i esportives, com una escola de vela o un museu marítim, reforçant el valor cultural i social del port.

· Reduir els creuers: Alliberar espai dels creuers per altres usos, com els ferrys de passatgers i de mercaderies, que són serveis dirigits a la ciutadania resident.

· Protecció mediambiental: Oposar-se a la instal·lació d'infraestructures industrials per a petroliers al Dic de l’Oest, una mesura que implicaria riscos per a la seguretat i l'entorn natural.