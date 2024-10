Podem sobre l'instructor de Desokupa: «És incompatible formar a la policia al matí i a grups parapolicials violents a l'horabaixa»

La coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, ha confirmat aquest matí que «tant la diputada Cristina Gómez com jo hem estat denunciades pel cap instructor de Desokupa que ha vingut aquests dies a fer una formació a la policia local». Respecte a aquests fets, afirmen sentir-se «molt tranquil·les» en considerar que la denuncia «no té cap recorregut i serà una altra denúncia més desestimada contra Podem». Muñoz ha criticat també la «intencionalitat d'aquesta denúncia» que, en les seves paraules, no és més que «fatxenderia per a intentar acoquinar-nos» i «tractar de desviar el focus de l'important, que és que hi hagi personatges d'aquest tipus, membres de grups violents que es dediquen a tirar a famílies de les seves cases extrajudicialment, formant a la policia». «La qüestió», ha continuat Muñoz, «és si és compatible ser formador de policia al matí i a l'horabaixa formar a grups violents d'extrema dreta, nosaltres pensem que no».

Muñoz ha confirmat que Unides Podem ha «demanat la compareixença de la consellera» i «demanaran totes les explicacions al govern i al govern central» on ha confirmat també «el registre d'una sol·licitud d'informació al Ministeri d'Interior». Muñoz ha carregat també contra la presidenta, acusant-la que «la política d'habitatge de Marga Prohens no pot anar a pitjor» en considerar que «comencem la legislatura regalant sòl públic als especuladors. Després va passar a subvencionar als rendistes i ara haurem de finançar a empreses com Desokupa amb diners públics».

«La nostra posició és molt clara, nosaltres volem desmantellar aquest tipus d'organitzacions, tant és així que és una de les condicions per a fer costat al govern» ha comentat Muñoz en relació amb la consulta a les bases per a condicionar el suport als pressupostos generals de l'Estat a mesures d'habitatge i de ruptura de relacions amb Israel. En aquest sentit, Muñoz ha informat també que «les bases de Podemos han mostrat un suport aclaparador a les nostres condicions» en recolzar-les «amb el 89,91% dels vots». La coordinadora i membre de l'executiva estatal del partit morat ha «agraït als 38.324 participants», la qual cosa ha considerat «una gran dada de participació que demostra la fortalesa de Podem».

Muñoz respon a Prohens sobre el cas Errejón: «si volem justícia per a les víctimes el primer és cessar el vicepresident Costa, que va començar la legislatura encobrint a un agressor sexual»

La coordinadora autonòmica de Podem ha aprofitat també per a referir-se al cas Errejón i ha volgut «aprofitar aquest moment excepcional» en el qual «ara sembla que a la dreta per fi el preocupa la violència sexual» per a «recordar-li a la senyora Prohens» que «el primer que hauria de fer és cessar d'una vegada al vicepresident Costa, que va començar la legislatura encobrint a un agressor sexual». En aquest sentit, Muñoz ha considerat que «és molt hipòcrita demanar la dimissió d'uns mentre es protegeix els propis». Muñoz ha declarat sentir-se agraïda per aquesta «preocupació sobtada de la dreta» i ha considerat que «és el moment de posar-nos a treballar» perquè, segons les paraules de Muñoz «portem gairebé un any tard amb la implementació dels centres de crisis vint-i-quatre hores, als quals obliga la Llei Només Sí és Sí, i damunt pretenen obrir-ho en la tretzena planta d'un edifici d'un polígon». «Aquesta és la preocupació que té la senyora Prohens per a les víctimes de violències sexuals» ha carregat Muñoz.

Muñoz ha començat les seves declaracions «per fer una crida a la responsabilitat política i mediàtica per a tractar aquest tema amb la serietat i rigorositat que mereix». En aquest sentit, Muñoz ha fet referència a la «gravetat» de les acusacions cap a Errejón i ha volgut recordar que «l'important són les víctimes» i que «hem de tenir una cura escrupolosa per a no revictimitzar-les». «El primer que han de fer les administracions públiques és garantir que les víctimes rebin l'acompanyament, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició que mereixen» ha continuat Muñoz, afirmant que «per això fa falta desenvolupar i implementar la Llei Només Sí que és Sí».

Muñoz ha volgut recordar també «a totes les víctimes» que «tenen dret a l'atenció integral, a acompanyament i a reparació, denunciïn o no denunciïn». En aquest sentit, la coordinadora habitada s'ha referit als debats suscitats per aquest cas i ha volgut recordar que «és molt simple». «Si no hi ha consentiment és agressió sexual» ha resolt. «Fa anys que intentam que això s'entengui i suportant un gran cost polític per això» ha continuat Muñoz. «És igual si estaves de festa, si estaves gata, si te’n vas anar amb ell a casa i vas canviar d'opinió, és igual que les pràctiques sexuals fossin més o menys dures, que hi hagués drogues o no, si no hi ha consentiment és agressió sexual». Segons Muñoz és això «el que ens ha ensenyat el feminisme i aquest és l'esperit de la llei Només Sí és Sí».