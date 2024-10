L'accés de menors als toros i la regulació de cotxes a Eivissa, a debat aquest dimarts al Parlament

El Parlament debatrà i previsiblement aprovarà aquest dimarts que ve, 29 d'octubre, les lleis d'accés de menors als toros i la regulació de cotxes a Eivissa, en un ple que començarà a les 09.00 hores, i en què a més hi haurà espai per a la habitual sessió de control al Govern, marcada per preguntes sobre el programa de 'Lloguer segur' de l'Executiu, i per una interpel·lació i una moció.

Pel que fa a les lleis, la Proposició de Llei de modificació de la Llei de Benestar Animal per apermetre l'entrada de menors als espectacles taurins va ser registrada per l'extrema dreta l'abril d'aquest any, presa en consideració el 4 de juny passat amb 29 vots a favor, 17 en contra i una abstenció i dictaminada recentment en comissió.

Inicialment, la proposta dels de Santiago Abascal a les Balears era modificar l'article 12 de la Llei eliminant la prohibició d'accés als menors de 18 anys, deixant sense efecte sense matisos la prohibició d'entrada de menors als toros.

Així mateix, el 16 d'octubre passat, Vox va acceptar finalment, durant la Comissió d'Afers Institucionals i Generals del Parlament que va emetre el dictamen de la proposició, una esmena del PP perquè els menors de 16 anys puguin acudir a les corregudes de toros acompanyats de una persona major d'edat, en lloc d'aixecar per complet la prohibició daccés a les places a menors.

D'aquesta manera, el nou text, a falta de ser debatut i votat al ple que tendrà lloc aquest dimarts que ve, no considerarà infracció que els menors de 18 entrin als espectacles sempre que els menors de 16 ho facin acompanyats d'un adult.

Per la seva banda, la Proposició de Llei per a regular l'entrada de vehicles a Eivissa, a instàncies del Consell d'Eivissa, va ser presa en consideració el 4 de juny passat a la Cambra amb 44 vots a favor i set en contra i ha estat dictaminada recentment en comissió.

A grans trets, la norma aborda la limitació d'entrada de tota mena de vehicles de motor i es limita la circulació en determinats espais públics, fins i tot estacionament, i el Consell Insular és qui marcarà períodes amb excepcions específiques i diferencials.

També la institució insular marcarà el sostre de vehicles, que s'aprovarà de manera anual o bianual amb una quota per a residents de Formentera i introdueix quotes específiques per a caravanes.

Igualment, la llei facultarà el Consell dEivissa per a crear un distintiu i marcar aquells vehicles exceptuats i contemplarà mesures relacionades amb el foment del transport públic.