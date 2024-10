MÉS considera que la Llei de Costes del Govern no resol la turistització ni els riscos del canvi climàtic

MÉS per Mallorca considera que la Llei de Costes del Govern de Prohens no resol els problemes de la turistització ni els riscos que suposa el canvi climàtic. El partit ecosobiranista ha presentat al·legacions al projecte de llei per a «augmentar les limitacions d’ús en el litoral relatives a reduir la velocitat de les embarcacions, augmentar la distància de protecció per a banyistes, implantar corredors de protecció per a banyistes i per a esports marins no motoritzats entre cales i platges i millorar l’equilibri mediambiental i la protecció de la biodiversitat marina».

«La nostra mar està col·lapsada i és imprescindible desturistitzar-la, prendre mesures per front als riscos del canvi climàtic i protegir la biodiversitat», ha defensat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «La Llei de Costes del Govern no resol el problema de la seva turistització ni els riscos que suposa el canvi climàtic», ha denunciat el diputat ecosobiranista.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca considera que la proposta de limitació de velocitat a 10 nusos per a embarcacions de més de dotze metres i per a motos d’aigua que recull el projecte de Llei de Costes del Govern «resulta del tot insuficient» i proposa «rebaixar-la a cinc nusos en la primera milla de costa, així com estendre aquesta mesura a totes les embarcacions».

Així i tot, el partit ecosobiranista considera que, «a més dels riscos per a la seguretat, la velocitat es tradueix en alts nivells de renou, de manera que es fa necessari traslladar el mateix esquema de protecció a altres entorns altament biodiversos com les muntanyes marines». Per això, i en relació amb el renou, MÉS per Mallorca considera que «resulta sorprenent que l’avantprojecte ignori per complet un element tan problemàtic per a la biodiversitat marina, per la qual cosa considera necessari introduir limitacions específiques en matèria de renou, a més de les de limitació de velocitat».

Així mateix, MÉS per Mallorca ha presentat al·legacions per a elevar la distància de protecció per a banyistes als 300 metres, «un requisit que, sense perjudici de les competències de l’Estat, es pot requerir per Llei i incorporar als instruments d’ordenació del litoral».

Finalment, el partit ecosobiranista considera que, a més de la mera protecció de platges i cales, és «altament aconsellable implantar corredors de protecció per al bany i per a esports marins no motoritzats entre cales i platges, i per això ha presentat també al·legacions per introduir aquesta qüestió».