Rebutgen instar el Govern a decretar una moratòria de la instal·lació de macrogranges industrials

El ple del Parlament ha rebutjat una proposició no de llei (PNL) que insta el Govern a decretar una moratòria immediata de dos anys per a la concessió de noves autoritzacions per a la construcció o ampliació d'explotacions ramaders intensives de dimensions industrials, incloent-hi les de Sineu, Maria de la Salut i Llucmajor.

Així, la Cambra ha rebutjat diversos punts de la PNL, defensada pel Marc Pons, diputat del PSIB, entre ells: instar l'Executiu a crear un observatori de ramaderia sostenible amb la participació de les administracions, societat civil i les entitats ecologistes, per a supervisar i avaluar el compliment de la normativa sobre sostenibilitat ambiental i benestar animal.

No han sortit aprovats els punts relatius a la moratòria que demanaven instar el Govern a dur a terme una anàlisi sobre el compliment de la normativa vigent per part de les explotacions ramaderes intensives existents i a aprovar un pla d'explotacions ramaderes per a incrementar els estàndards de sostenibilitat ambiental, millorar el benestar animal i garantir "una transparència més gran" en la gestió d'aquestes explotacions.

El ple també ha rebutjat instar els Consells insulars a modificar el PIT per a valorar la prohibició de noves macrogranges i establir mesures de zonificació per a les ja existents, així com un pla de reconversió de les zones afectades cap a models de producció més sostenibles.

Igualment, no s'ha aprovat un punt afegit a través d'una esmena, relatiu a sol·licitar al Govern que promogui la conversió d'activitats ramaderes intensives en extensives i que aprofiti al màxim el rol de fixació de carboni en el sòl de les activitats ramaderes intensives.

D'altra banda, el ple ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups menys Vox, instar el Govern a oferir suport econòmic i tècnic als petits productors i explotacions familiars que practiquin ramaderia sostenible, a través d'ajudes i programes d'incentius per a facilitar la transició cap a models productius més responsables.

El socialista Marc Pons ha criticat que el projecte de la macrogranja de gallines de Sineu «matarà tota l'agricultura que té al voltant», tant al productor mitjà com petit. Per això, ha lamentat que des del Govern i el Parlament «no es digui no» a les macrogranges.

En aquesta línia, ha assenyalat que tot i que s'hagi aprovat una moratòria a l'Ajuntament de Sineu, «la definitiva» és la del Govern. «Voten una cosa aquí i una altra a Sineu», ha subratllat, considerant que si no volen macrogranges, el PP hauria d'haver votat a favor.