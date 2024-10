El Parlament rebutja, amb els vots de PP i Vox, revocar les mesures regressives contra el català executades durant l'any anterior

El ple del Parlament ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups excepte Vox, instar el Govern a vetllar per la defensa, el foment i la promoció del català, així com no aprovar mesures que suposin un retrocés per a la llengua catalana.

Així, la Cambra ha aprovat diversos punts d'una Proposició no de Llei (PNL), entre ells, instar l'Executiu a redactar plans d'acollida per a la població nouvinguda, tant en edat escolar com adulta, que incloguin itineraris i recursos per al aprenentatge del català, i a dur a terme formació lingüística per a diferents col·lectius professionals que tenen contacte directe amb la població.

També s'ha sol·licitat al Govern que faci campanyes de sensibilització i de foment de l'ús del català que «compensin els efectes negatius de la conflictivització de la llengua i ajudin a crear un context favorable a la defensa del català».

Un altre dels punts aprovats és demanar a l'Executiu que dissenyi actuacions específiques per a la població jove que contribueixin a traduir la competència lingüística en català en ús, especialment a través de l'oci i l'esport, i, finalment, fer una nova enquesta sociolingüística que ofereix informació actualitzada de la situació de la llengua catalana a les Balears.

Punts rebutjats

Tot i això, amb els vots en contra del PP i Vox, el ple ha rebutjat revocar «les mesures regressives contra el català executades durant l'any anterior», perquè consideren que les polítiques aprovades «mai no han estat regressives», segons ha dit el PP.

Igualment, s'ha rebutjat instar el Govern a millorar el marc normatiu sectorial favorable a l'ús de la llengua pròpia de les Balears i al respecte dels drets lingüístics dels ciutadans, així com aplicar com toca el decret de mínims als centres educatius i avaluar amb proves de diagnòstic periòdiques de competència, especialment oral, en llengua catalana dels alumnes que finalitzen Primària i Secundària.

A més, la Cambra ha rebutjat, amb els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP, rebutjar la creació de l'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística i instar a utilitzar els 750.000 euros previstos per a polítiques «útils i necessàries» per a la ciutadania.

D'altra banda, s'ha rebutjat incorporar la sostenibilitat lingüística i cultural a taula pel Pacte polític i social per la sostenibilitat. Sobre aquesta qüestió, la diputada del PP ha assegurat que «ja forma part» de la taula de patrimoni.

Finalment, el ple del Parlament ha rebutjat instar el Govern a dur a terme un programa integral de dinamització lingüística a col·legis i barris.