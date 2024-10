Inca es posiciona en contra de les macrogranges a Mallorca

El ple de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat durant la darrera sessió plenària una moció dels grups municipals Socialistes d'Inca, MÉS per Inca i Partit Popular d'Inca per posicionar-se contra les macrogranges a l'illa de Mallorca. L'objectiu d'aquest acord és posar en relleu la necessitat urgent de «revisar i reforçar la normativa que regula aquestes activitats a Mallorca, assegurant un equilibri entre el desenvolupament del sector primari i la protecció del medi ambient i la qualitat de vida de les comunitats rurals».

Així doncs, Inca rebutja la macrogranja de Sineu en particular i les explotacions intensives similars a l'illa de Mallorca en general, no només per una qüestió ambiental, sinó també per una qüestió de justícia social, econòmica i ètica. En aquest sentit, el text aprovat recalca que «és fonamental apostar per un model de producció sostenible, respectuós amb el benestar animal, de suport als petits productors locals i que garanteixi la salut i el benestar de la ciutadania. Les macrogranges representen el contrari, són un model amb més perjudicis que avantatges per a la nostra terra, per tant, han de ser substituïdes per alternatives més justes i sostenibles per al futur de la nostra illa».

Aquest acord aprovat per plenari s'ha traslladat ja al Govern i al Consell de Mallorca, amb la finalitat de comunicar de manera clara i contundent el posicionament de l'Ajuntament d'Inca en contra de la macrogranja de Sineu.

Finalment, cal destacar que el batle d'Inca, Virgilio Moreno, juntament amb la regidora de Medi Ambient, Helena Cayetano, i el regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, s'han reunit també amb la Plataforma en contra de les Macrogranges. Durant aquesta trobada, el consistori de la capital del Raiguer ha traslladat als representants d'aquest col·lectiu el seu suport i rebuig a les macrogranges.