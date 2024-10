El conseller de Turisme assegura que aixecar la moratòria de places «no significa més creixement»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha considerat aquest dimarts, al ple del Parlament, que la temporada turística d'aquest any ha estat «bona, seguint la mateixa tendència que altres destins espanyols» i ha afirmat que «aixecar la moratòria de places, que s'aixecarà, no significa més creixement».

Bauzá s'ha pronunciat així, en resposta a les preguntes formulades pels diputats del PSIB Àlex Pitaluga i Llorenç Pou, que li han recriminat que el problema de la massificació turística «continua i fins i tot augmenta, sense que es conegui quin és el límit ni la capacitat de càrrega d'aquesta comunitat, es mantingui l'oferta il·legal en plurifamiliars sense que encara s'hagi precintat cap habitatge, continuïn les superposicions de creuers a ports com el d'Eivissa i creixi la preocupació ciutadana per la massificació»; així com que el Govern no s'hagi adonat que «la societat ha canviat i té clar que cal decréixer» igual que «és conscient que progrés i reducció de places no són incompatibles sinó que es retroalimenten».

Pel que fa a la valoració de la temporada, el conseller Bauzá ha explicat que «la millor manera de valorar-la és amb dades objectives», motiu pel qual ha desgranat que «entre gener i agost d'aquest any, Balears ha rebut 13,7 milions de turistes, un 4,76% més que els mateixos mesos del 2023» i, d'aquests, «Mallorca ha rebut 9,7 milions; Menorca, 1,3, i Pitiüses, 2,755 milions».

A més, ha continuat Bauzá, «els turistes alemanys que han visitat l'arxipèlag han estat un 8,7% més, i els suïssos, un 5,4% més». «Destaca el creixement exponencial, en un 20,7%, dels visitants francesos que ha rebut Balears durant els vuit primers mesos d'aquest any», mentre «britànics i espanyols han presentat valoracions negatives».

D'altra banda, pel que fa a la moratòria de places, el conseller de Turisme, Cultura i Esports ha defensat que aquest Govern té «dos consensos, el primer, que el turisme és la principal indústria turística d'aquesta terra, i, el segon, que aquest Executiu autonòmic ha rebut el suport de 166.000 persones que varen confiar en el programa del PP i de la presidenta Marga Prohens».