MÉS per Palma: «Els treballadors i les empreses de Mercapalma mereixen ser escoltats»

«Els treballadors i les empreses de Mercapalma mereixen ser escoltats». Així s'ha expressat aquest dimarts MÉS per Palma, que proposa mesures per a desblocar l’empresa pública, evitar la seva decadència i garantir el futur de l’economia local i de la distribució alimentària de Mallorca: «Mentre els governs del PP i el PSOE juguen al ping-pong, la falta de diàleg està posant en risc l'operativitat d'aquest espai fonamental per a l’economia insular. El moment de salvar Mercapalma és ara»

Propostes concretes per a desblocar Mercapalma

MÉS per Palma exigeix la creació, de forma immediata, d’una junta rectora capaç de desblocar la paràlisi de Mercapalma. «Les administracions públiques han de fer inversions per dignificar el polígon i han de donar llum verda als contractes amb les empreses que hi operen. Han de poder fer les inversions necessàries per seguir donant un bon servei i per fer arribar el producte fresc alimentari a tot Mallorca. No podem perdre més temps. Aquesta situació requereix una acció clara i decidida, ja que el deteriorament de les instal·lacions és evident. Si no actuam ara, correm el risc que la situació de Mercapalma sigui una oportunitat perduda i que afecti tot el sector alimentari de Mallorca», ha advertit Neus Truyol.

Les empreses, les grans afectades, han de tenir veu

Truyol ha subratllat la importància de donar veu a les empreses de Mercapalma durant tot aquest procés, ja que són les que realment coneixen les necessitats de l’organisme. Aquesta implicació directa en la gestió és clau per assegurar que les decisions futures responen a les necessitats reals del mercat: «Les empreses han de formar part de la solució. No han de ser simples espectadores i assistir passivament a les disputes entre Cort i Mercasa». Per això, MÉS per Palma demana que comptin amb un representant a la propera junta de direcció de Mercapalma, amb veu i vot per a decidir sobre el polígon on fan feina.

Un espai que podria ser molt més

«Mercapalma podria ser un espai eficient i modern, però la manca de manteniment fa que el seu deteriorament sigui evident. Actualment, les zones ajardinades abandonades, els paviments en mal estat i la brutor generalitzada són símptomes d'una gestió ineficaç. És frustrant i indignant que un espai amb tant de potencial caigui en la decadència per pura deixadesa política. S’ha d’actuar per revertir la situació», ha assenyalat Truyol.

La responsabilitat política, un deure urgent

MÉS per Palma reclama responsabilitat i que el PP i el PSOE deixin de banda els interessos partidistes: «No és el moment de baralles polítiques. És el moment d’actuar per garantir el futur d’un espai essencial per al dret a l’alimentació dels mallorquins i les mallorquines. Com sempre, defensarem els interessos de la ciutadania per davant els particulars. Ja ho férem amb el cas Casino, quan vàrem donar suport a membres del PP per defensar l’interès general. També ho férem amb els vessaments de residus a la badia o amb el lloguer turístic, motius pels quals regidors de MÉS foren denunciats als tribunals, en aquest cas sense cap suport de l’oposició. I també ho farem ara amb Mercapalma».