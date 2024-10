Lluís Apesteguia: «No podem negociar uns pressuposts en els quals hi ha el rastre de l'extrema dreta»

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reiterat que la seva formació no donarà suport al sostre de despesa ni els pressuposts autonòmics si «tenen rastres de Vox».

Així ho ha assenyalat aquest dilluns el portaveu, en declaracions als mitjans després de mantenir una trobada amb el vicepresident del Govern, Antoni Costa, en el marc de la ronda de reunions amb tots els portaveus dels diferents grups per a explicar els detalls del sostre de despesa.

Segons Apesteguia, ha estat una reunió «cordial» en la qual el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha presentat els elements principals del sostre de despesa. «Des de MÉS podem parlar del sostre de despesa si no pacten els pressupostos amb Vox», ha dit l'ecosobiranista.

En aquesta línia, ha mantengut, com ha dit en diverses ocasions, que si no hi ha un compromís per part del Govern de rompre amb Vox, des de MÉS per Mallorca votaran en contra i que, al seu parer, es mantenen les negociacions amb aquesta formació.

«Ho lament, crec que no és bo per a les Balears ni per a la ciutadania», ha afirmat Apesteguia, remarcant que «des d'aquesta constatació» la seva formació es manté en l'oposició als comptes del Govern. «No podem asseure'ns a negociar uns pressuposts en els quals hi ha el rastre de l'extrema dreta», ha insistit.

Igualment, ha subratllat que els ecosobiranistes presentaran esmenes als pressupostos i que intentaran «convèncer a tots els grups democràtics» perquè donin el seu suport.