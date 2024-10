El Pi: «A la Serra continua la circulació incívica. Com que ara no és el tema de moda, ja s’ha abandonat»

El Pi-Proposta per les Illes Balears reclama que se solucioni l’incivisme que es viu a la MA-10, la carretera de la Serra de Tramuntana. «Està molt bé que diguin que preveuen instal·lar una trentena de càmeres, però el problema és ara. Els veïnats de tots els municipis de la Serra de Tramuntana no poden aguantar més. Necessitam mesures urgents», ha exigit la consellera insular, Magdalena Vives.

Vives i la portaveu d’El Pi a Banyalbufar i batlessa del municipi, Leonor Bosch, han reclamat solucions urgents en aquest sentit. «Els veïnats estan cansats d’anuncis i volen realitats». «Cada cap de setmana els veïnats de Banyalbufar, i de tota la Serra, escoltam com passen cotxes i motos a tota velocitat i ningú atura aquesta situació», diu la batlessa. «Necessitam les famoses càmeres que va anunciar el Consell, però també radars, més Guàrdia Civil i controls de trànsit», insisteix Bosch.

Per la seva part, la consellera Vives recorda que va fer una pregunta sobre aquest tema el plenari de la institució insular de la setmana passada. «Ens varen dir que tenen previst instal·lar 34 càmeres a la MA-10… ara per ara coneixem que se n’han instal·lada 1. Per a quan la resta? Com que ara ja no és el tema de moda, passen i miren cap a una altra banda?», demana la consellera Vives.