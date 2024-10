MÉS alerta que el tren fins a Llucmajor no solucionarà els problemes de mobilitat de Palma

«Els veïnats del litoral de Palma són abandonats pel PP amb l’anunci del nou tren fins a Llucmajor». Així s'ha expressat el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras qui denuncia que el govern del PP «ha abandonat els barris més necessitats de Palma en matèria de mobilitat». «Ho fa enterrant el projecte del tramvia, que hauria solucionat les deficiències de transport públic a zones com Es Molinar, Coll d'en Rabassa, Can Pastilla i s’Arenal», remarca. «Amb la decisió de prioritzar el tren Palma-Llucmajor aquests barris continuaran depenent d’un transport públic insuficient i deficient, i es continuaran enfrontant a llargues esperes, a retards i a autobusos sobrecarregats», assenyala.

«La necessitat d’infraestructures de transport públic es mesura a través de variables com la densitat de població». Contreras ha explicat que el tren anunciat passarà per zones amb una mitjana de 3.291 habitants per km quadrat, mentre que el tramvia ho feia per barris on viuen més de 40.000 persones, amb una mitjana de 5.499 habitants per km quadrat.

«Els residents d’aquestes zones densament poblades depenen de les línies de l'EMT, com la 35, que dona servei al Molinar i al Coll d'en Rabassa. Aquesta línia, així com altres, es troba sovint saturada, especialment en les hores punta i durant la temporada turística. Això fa que els veïnats es trobin amb llargues esperes i amb autobusos plens que no donen l’abast. És normal que hi passin dos o tres autobusos seguits plens, amb els problemes que això ocasiona als treballadors. El govern del PP dona l’esquena a aquests barris. Per culpa d’aquesta política, els seus residents seguiran atrapats en la insuficiència del transport públic», ha declarat Contreras.

Per a MÉS per Palma, «és incomprensible que una inversió tan gran com la del tren Palma-Llucmajor (690 milions d’euros) deixi defora les àrees amb més demanda de transport públic. El tramvia, que estava finançat per l'Estat amb 185 milions d’euros, ha estat abandonat pel PP, i els barris més poblats seguiran patint les deficiències de l’actual sistema d’autobus».