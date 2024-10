Organitzen una xerrada a Eivissa sobre el genocidi contra el poble palestí amb la presència de Manu Pineda

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) organitza per a aquest dilluns, 7 d'octubre, una xerrada sobre el genocidi contra el poble palestí amb la presència de Manu Pineda, antic delegat del Parlament Europeu per a les relacions amb Palestina.

L'acte se celebrarà a la seu d'Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera (EUEF), a Eivissa, a les 19 hores, i serà presentat per la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí.

«Amb motiu de l'any des de l'inici del genocidi a la Franja de Gaza, Esquerra Unida organitza una xerrada a la seva seu de carrer Galicia núm. 8 sobre el conflicte Israel-Palestina i els 76 anys d'apartheid i colonització soferts pel poble palestí. El ponent serà Manu Pineda, activista en defensa del poble palestí, secretari de Relacions Internacionals del PCE, exeurodiputat per Esquerra Unida i ex-Delegat del Parlament Europeu per les relacions amb Palestina. Manu Pineda va viure a la Franja de Gaza entre 2011 i 2014 on va fer d'escut humà i conductor d'ambulàncies», han explicat.