Mallorca per la Pau lamenta que Prohens citi l'exprimera ministra israeliana Golda Meir: «És d’una inhumanitat esfereïdora»

Mallorca per la Pau lamenta «profundament» que la presidenta del Govern, Margalida Prohens, fes una «del tot innecessària citació» de la que fou primera ministra israeliana Golda Meir (1898-1978) en el Debat de Política General el mateix dia que Israel inicia la invasió terrestre del Líban, en ple bombardeig de Beirut, amb més d’un milió de civils fugitius a les carreteres i poques hores abans que l’Iran llançàs el seu atac de represàlia contra Israel.

«Més enllà de la valoració que puguem fer de la figura històrica de Golda Meir, la referència a una icona del sionisme amb un paper destacat en la darrera gran guerra àrab-israeliana (1973) no pot ser més inoportuna i demostra una insensibilitat esfereïdora cap a les desenes de milers de morts, els centenars de milers de ferits i els milions de refugiats que les guerres d’agressió d’Israel han provocat els darrers dotze mesos», declaren els portaveus de l’entitat pacifista.

Que aquestes paraules es pronunciïn en un Debat de Política General pocs dies abans de l’aniversari dels atacs del 7 d’octubre de 2023, el mateix dia de la invasió terrestre del Líban i la setmana següent al debat parlamentari sobre la condemna a les polítiques d’apartheid, colonització, neteja ètnica i agressió d’Israel, subratlla la «voluntat de provocació» de la presidenta «més enllà de la inconsciència», afirma Mallorca per la Pau. «El que fa Prohens, després que el Parlament s’hagi negat a anomenar el genocidi palestí pel seu nom, demostra una voluntat d’apologia del terrorisme d’estat israelià i de rentat de cara» de la història del sionisme que és presentat com un dipòsit de citacions virtuoses dignes de ser recordades amb un menyspreu culpable de les víctimes que, dia rere dia, la política israeliana deixa al seu pas», sosté l'entitat.

«Les figures històriques que es prenen com a referent no són mai una cita innocent sinó una presa de posició», assegura Mallorca per la Pau. «Citar una icona del sionisme quan el Tribunal Penal Internacional té obert el cas per genocidi per les matances de Gaza i tant la Cort Internacional de Justícia com, fa escassos dies, l’Assemblea General de les Nacions Unides han condemnat les polítiques d’apartheid, neteja ètnica i colonització de l’estat israelià suposa militar en el menyspreu més evident a la legalitat internacional, la condemna quasi unànime de l’opinió pública mundial i en la inhumanitat i la insensibilitat més evidents i abjectes», concluen.

Crida per la pau, a l’alto al foc, la desescalada i el desarmament

L’entitat pacifista emet també una condemna a la invasió del Líban. Mallorca per la Pau valora que aquesta tercera guerra del Líban ja ha provocat, en escassos dies, més morts que la darrera de 2006 (en va fer poc més de 1300 en total), ha devastat parts senceres de la ciutat de Beirut, ha provocat més d’un milió de desplaçats (un de cada cinc libanesos) i ha alimentat una escalada que avui mateix pot degenerar en conflicte regional obert amb una evident capacitat d’afectar el conjunt del planeta.

«En comptes de fer servir una retòrica de neteja històrica del sionisme el que cal és fer passes decidides cap a la pau», reblen els portaveus pacifistes. I conclouen que «els partits majoritaris haurien d’impulsar els governs europeus, l’espanyol i el de la UE a exigir tant d’Israel com dels EUA una desescalada del conflicte que comenci per un immediat alto el foc, la paralització immediata del comerç d’armes amb Israel i una crida perquè la condemna internacional, declarada solemnement per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la colonització i l’apartheid israelians comporti conseqüències pràctiques: una política de sancions que, com va passar en el cas sud-africà, empenyi el govern d’Israel a seguir els camins de la pau en comptes de cercar per tots els mitjans una guerra a gran escala contra l’Iran de conseqüències potencialment devastadores per a la regió i el conjunt del planeta».

«Aquest discurs d’enaltiment del sionisme, amb un genocidi en curs, que ha fet la Sra. Prohens com a teòrica primera autoritat de les Illes Balears, abunda en el descrèdit de les nostres institucions, en afegir-se a l’actuació carregada d’odi ultra del Sr. Le Senne, com a teòrica segona autoritat, en trencar les fotos d’Aurora Picornell. Dues persones, a la vista del seu comportament insensible, amb molt poca autoritat moral», assenyalen els portaveus de l’entitat.