[VÍDEO] Prohens anuncia la línia de tren Palma-Llucmajor

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciat aquest dimarts l'inici imminent de la tramitació del projecte de tren Palma-Llucmajor, amb una previsió de set milions de viatgers quan estigui operativa.

A la part del discurs durant el Debat de Política General dedicat a la mobilitat, la líder de l'Executiu autonòmic ha assenyalat que l'Executiu té sobre la taula altres projectes ferroviaris com el tren a Alcúdia i el tren a Artà i Capdepera sobre els quals ja hi ha estudis.

Prohens ha insistit, també en matèria de mobilitat, que continuarà reclamant al Govern espanyol el conveni de carreteres «desaparegut per la lletra petita del factor d'insularitat».

La presidenta del Govern ha argumentat en aquest punt que si el Govern dʻEspanya té recursos per a pactar 6.000 milions dʻinversions en rodalies a Catalunya, «n'ha de tenir també per a la xarxa ferroviària de les Balears».

En aquest context, ha anunciat que mentre continuïn reclamant recursos a Madrid, l'Executiu autonòmic avançarà als consells insulars els fons per a l'execució de «projectes imprescindibles per a la millora de la xarxa viària, com ara el primer tram del segon cinturó de Palma, General de Menorca o reforma de l'E-10 a Eivissa».

D'altra banda, ha anunciat que les properes setmanes s'aprovarà una modificació de les concessions dels autobusos del TIB per al període 2024-2030, amb un augment del pressupost en 150 milions d'euros per a incorporar 27 nous vehicles i un augment del 50 % dels quilòmetres de servei per a ampliar horaris i freqüències i establir noves línies.