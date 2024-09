Esporles reafirma el seu compromís amb la protecció dels menors no acompanyats i la lluita contra la xenofòbia

El Ple de l’Ajuntament d’Esporles ha abordat aquest dijous una moció per reafirmar el compromís del municipi amb la integració i el suport a les persones nouvingudes, amb especial atenció als menors no acompanyats.

Aquesta decisió arriba després d’una sèrie de polèmiques i queixes veïnals sobre la llar de menors no acompanyats situada a prop de l’urbanització de les Rotgetes. El grup municipal del PAS-MÉS per Esporles defensa que, des de la seva constitució, els educadors de la llar han treballat activament per integrar aquests menors a la vida social d’Esporles.

No obstant això, s'han desencadenat algunes declaracions «de caràcter despectiu, de rebuig social, xenòfobes i racistes contra aquests menors, tant a diferents mitjans de comunicació, com a les xarxes socials i com a determinats cercles socials. Igualment s’han escampat mentides sobre aquests menors acollits, i s’ha intentat generar una alarma social sobre determinades conductes i delictes que no son certes. Tot això en un context d’odi i rebuig contra els nouvinguts que va més enllà de la realitat de les Illes Balears i d’Esporles», lamenten des de la formació.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha adoptat els següents acords: