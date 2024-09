MÉS denuncia les renúncies constants del Consell a fons europeus i critica la gestió de Galmés

El grup de consellers insulars de MÉS per Mallorca ha acusat el govern presidit per Llorenç Galmés de renunciar constantment a fons europeus, fet que consideren una greu falta d'iniciativa i una incapacitat de gestió per part del Consell. Segons el portaveu ecosobiranista Jaume Alzamora, aquest comportament suposa una desconnexió total amb les necessitats de Mallorca i una pèrdua d'oportunitats per a implementar polítiques relacionades amb àmbits com el medi ambient o la mobilitat.

Alzamora ha destacat que mentre altres territoris aprofiten els fons europeus per desenvolupar projectes beneficiosos, a Mallorca es desaprofiten per manca de voluntat política. «Amb el pacte PP-VOX, Mallorca s'allunya de dinàmiques positives i es queda sense un projecte clar», ha afirmat Alzamora.

Un exemple recent és la renúncia del Consell a una subvenció de gairebé 100.000 euros per al projecte «Formació i emprenedoria a la Serra de Tramuntana des de la gestió del patrimoni natural», segons ha explicat la consellera de MÉS Catalina Inés Perelló. Aquesta, a més, ha criticat que el govern insular de dreta i extrema dreta s'ha convertit en el «govern de les renúncies», al·legant que ja sospitaven la manca de compromís amb aquests fons.

La llista de renúncies no s'acaba aquí. El govern també ha deixat passar projectes finançats amb els fons Next Generation, com el del canal d'Alcúdia, i ha bloquejat 4 milions d'euros destinats a polítiques de protecció de menors.

Davant aquesta situació, MÉS exigeix a Llorenç Galmés una millor planificació i una gestió més àgil i efectiva dels fons europeus, destacant la necessitat de lideratge en la implementació de polítiques públiques essencials per al futur de Mallorca. Alzamora ha conclòs afirmant que Galmés «ha demostrat una incapacitat total de gestió».