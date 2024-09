El Pi: «Tant PP com PSOE només són valents amb el finançament quan no governen a Madrid»

El Pi-Proposta per les Illes Balears demana tant al PP com al PSOE que «lluitin» per un finançament just per a les Illes Balears. «Tant uns com els altres només són valents amb el tema de finançament autonòmic quan no governen a Madrid. Quan governen a Madrid estan a les ordres del que els demanen els seus respectius partits», assenyala el president d’El Pi, Tolo Gili.

«Els importa ben poc el finançament balear», insisteix Gili. «Per això, els tornam a demanar que s’asseguin, que deixin d’enganar la gent amb el tema dels finançaments singulars. Això només és una excusa per fer la seva guerra particular entre ells i contra Catalunya», assegura el president.

«El Pi demana un finançament just i igualitari per a totes les comunitats. Un finançament propi per a cada una de les autonomies; no només per Catalunya, no només per al País Basc… Totes les autonomies haurien de tenir una gestió dels seus imposts pròpia», ha sentenciat Gili.