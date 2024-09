Demanen la cessió de les residències militars d'Eivissa per a fer front a la crisi de l'habitatge: «S'ha de posar fi a aquest privilegi»

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, formula aquest dimarts una pregunta al Govern de l'Estat sobre les residències militars 'El Soto' (a la ciutat d’Eivissa) i 'Héroes de Filipinas' (a Sant Antoni). Totes dues instal·lacions es troben buides en aquests moments, i per això Ferrer planteja que siguin cedides per a ser utilitzades per a donar-los un ús residencial per a la població, davant la greu crisi de l'habitatge que pateixen les Illes Balears.

El Ple del Consell va aprovar recentment una moció presentada per Unides Podem per tal de cedir la residència de Sant Antoni per a destinar-la a allotjament de personal funcionari desplaçat, ja que en aquests moments es pateix un greu dèficit de treballadors a l'Administració de l'Estat a causa dels preus de l'habitatge.

En aquests moments, les residències estan buides i tenen el qualificatiu de Residències Militars d'Acció Social de Descans, i per això la seva única finalitat és allotjar personal de l'Exèrcit de vacances durant l'estiu, que paguen únicament 25 euros/nit. A causa d'això, la demanda és molt alta i de vegades s'ha de fer un sorteig per adjudicar les habitacions.

El senador considera que «s'ha de posar fi a aquest privilegi i recuperar per a la població d'Eivissa aquestes instal·lacions, estam vivint una situació dramàtica que requereix que totes les administracions públiques facem els màxims esforços per donar-li una solució».

Entre totes dues residències es disposen de 48 places, que podrien servir de residència per a funcionaris de l'Estat desplaçats a Eivissa o bé per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. En tot cas, donar-los un ús habitacional.